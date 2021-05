Laute Werbung für leises Auto

Elektroautos sind Leisetreter. Nahezu lautlose Motoren führen zu der zurückhaltenden Akustik des Antriebs. Doch beim Design drehen die Hersteller auf. Für den Mustang Mach-E startet Ford nun eine entsprechende Werbung. Die Kampagne setzt auf den besonderen Charakter von Fahrzeug und Zielgruppe und verzichtet auf die reine Inszenierung von Technik.



"Der Ford Mustang ist schon kein gewöhnlicher Sportwagen, und der Mustang Mach-E erst recht kein gewöhnliches Elektrofahrzeug. Dementsprechend wollten wir eine ebenso außergewöhnliche Werbekampagne, die schon in den ersten Sekunden des Spots den Charakter des Fahrzeugs widerspiegelt und den Zuschauer in seinen Bann zieht," so Olaf Hansen, Marketing-Direktor bei Ford.



Entwickelt wurde die Kampagne von BBDO Deutschland. Produziert hat den Spot Iconoclast Germany unter der Regie von "We are from LA", die bereits für Musikvideos von Pharrell Williams und Dua Lipa kreiert haben. Für die Bildwelt zeichnet Tom Craig verantwortlich, ein bekannter Fashion-Fotograf. Auch damit beschreitet der Automobilhersteller in Sachen Kommunikation neues Terrain.



"Watch Me" ist der jüngste Spot unter dem neuen Markenversprechen "Bereit für morgen", das Ford Ende 2019 eingeführt und damit "Eine Idee Weiter" abgelöst hat. "Bereit für Morgen", in anderen europäischen Märkten "Bring on Tomorrow" genannt, steht für den Aufbruch des Automobilherstellers in das Zeitalter der Elektromobilität. Erst im Februar 2021 gab Ford bekannt, dass in Köln das erste "Electrification Center" entsteht. Bis 2026 soll die gesamte PKW-Flotte des Herstellers auf ausschließlich elektrischen Antrieb umgestellt sein.

AdUnit urban-intext1