Laster im Gelände

Er ist der Offroader unter den Lastern: der neue Iveco T-Way. Er verfügt über ein neues automatisiertes HI-Tronix-Getriebe mit speziell für die Offroad-Mobilität entwickelten Funktionen.



Der schwere Lkw knüpft an das Erbe einer langen Reihe von Offroad-Fahrzeugen der Marke in Bezug auf Robustheit und Zuverlässigkeit an. Er wurde entwickelt, um bei jedem Offroad-Einsatz die beste Leistung seiner Klasse zu bieten. "Er zeichnet sich durch seine Geländetauglichkeit, Belastbarkeit und Verwindungssteifigkeit aus", teilt der Hersteller mit.



Der T-Way übernimmt von seinen Vorgängern die hohe Robustheit des hochfesten und zehn Millimeter starken Leiterrahmens, der mit einer Verwindungssteifigkeit von 177 kNm Maßstäbe setzt. Für eine hohe Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit hat die Vorderachse eine maximale Achslast von bis zu neun Tonnen.



Das neue Modell bietet eine kraftstoffsparende Lösung für Einsätze, die einen gelegentlichen Allradantrieb erfordern: den hydrostatischen Antrieb HI-Traction für 6x4-Fahrgestelle und -Sattelzugmaschinen. Er arbeitet bei Geschwindigkeiten bis 25 km/h und wird automatisch aktiviert, um bei Bedarf eine zusätzliche hydraulische Vorderradtraktion bereitzustellen.



Auch die Elektronik ist auf der Höhe der Zeit: Dank der serienmäßigen Connectivity Box verfügt der Lkw laut Hersteller über die klassenbeste Konnektivität, die das Markenzeichen der Way-Baureihe ist. Das Konnektivitätssystem bietet Ferndiagnose plus vorausschauende Wartung und ermöglicht es Flottenmanagern, die Leistung jedes Fahrzeugs jederzeit online zu überprüfen, um eine maximale Effizienz zu gewährleisten.



Die Markteinführung vervollständigt die Iveco Way-Range, die nun ein umfangreiches Schwerlastprogramm mit Fahrzeugen für jeden Einsatz bietet.

AdUnit urban-intext1