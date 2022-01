Lars Wallerang neuer Chefredakteur der Global Press Nachrichten-Agentur

Die Chefredaktion der Global Press Nachrichten-Agentur hat sich erneuert. Seit dem 1. Januar 2022 leitet Dr. Lars Wallerang das Redaktionsteam. Wallerang ist damit auch federführend verantwortlich für den Content des traditionsreichen Motor-Informations-Dienstes (mid).



"Die Global Press Nachrichten-Agentur KG ist eine Institution in der DACH-Region. Wir sind im 77. Geschäftsjahr tätig und von Anfang an inhabergeführt", sagt Jutta Bernhard, Geschäftsführerin und Teilhaberin von Global Press. Mike Neumann, Verlagsleiter und ebenfalls Teilhaber der Nachrichten-Agentur und Informationsdienste KG, ergänzt: "Dr. Lars Wallerang ist seit neun Jahren bei Global Press an Bord. Wir freuen uns, ihm nun die Chefredaktion zu übertragen".



Wallerang studierte Germanistik, Soziologie und Musikwissenschaft an der Universität zu Köln. Nach der Promotion absolvierte er ein Volontariat bei der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf. Neben der journalistischen Tätigkeit erfüllt er Lehraufträge an Hochschulen in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Seit 2013 gehört er dem Redaktionsteam von Global Press an.



"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem personell so gut aufgestellten Team den Qualitätsjournalismus voranzubringen", sagt Lars Wallerang. "Dabei wollen wir gemeinsam die Tradition von Global Press weiterführen, aus der großen Fülle aktueller Ereignisse und Informationen eine sachliche und faktenbasierte Berichterstattung zu erstellen." Der Wunsch von Leserinnen und Lesern nach seriöser Einordnung der heute oft so widersprüchlichen Nachrichtenlage stehe im Zentrum der redaktionellen Arbeit. Dies bleibe dauerhaft eine ernste, aber auch Freude bereitende Herausforderung.

