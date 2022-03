Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC: Sicher mit Porsche

Porsche sorgt bei der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC weiterhin für die Sicherheit: In der am kommenden Wochenende in Sebring (USA) beginnenden Saison 2022 kommen die neuen Safety Cars auf Basis des Porsche 911 Turbo S erstmals zum Einsatz.



Die 478 kW/650 PS starken Neunelfer sprinten in 2,7 Sekunden von Null auf 100 km/h und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h. Für die Verwendung als Safety-Car in der FIA WEC wurde der Sportwagen aus Weissach umfangreich mit Daten- und Übertragungstechnik sowie einer Leuchtsignal-Anlage und zwei zusätzlichen Monitoren im Cockpit ausgestattet, so der Hersteller.



"Das große LED-Element auf dem Dach zeigt im Safety-Car-Betrieb gelbe Blicklichter. Bei Bedarf können wir den mittleren Bereich grün leuchten lassen", erklärt Adam Kot, der bei Porsche-Partner Manthey für den Einsatz und die Pflege der Safety-Cars zuständig ist. Grün bedeutet: Die folgenden Fahrzeuge dürfen überholen, bis sich das im Rennen führende Auto hinter dem Porsche 911 Turbo S eingereiht hat. Die Steuerung für die große Lichtanlage auf dem Dach sowie für Blitzlichter an Front und Heck des Safety-Cars rückte in den Front-Kofferraum.



Als Piloten des Safety-Cars agieren auch in der Saison 2022 der Portugiese Pedro Couceiro und Yannick Dalmas. Der Franzose hat 1994 am Steuer eines Porsche 962 den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans errungen.

