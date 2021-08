Landstraßen: DVR-Kampagne für mehr Sicherheit

Zahlen zeigen: Landstraßen sind in Deutschland äußerst gefährlich. Mehr als die Hälfte der Getöteten im Straßenverkehr kommt durch Unfälle auf Landstraßen ums Leben. 2020 waren das 1.592 Personen und damit 58,6 Prozent aller Verkehrstoten in Deutschland. Deshalb hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) reagiert: Mit der neuen Kampagne "Landstraße - Fahr sicher!" soll auf die Risiken beim Fahren auf Landstraßen aufmerksam gemacht werden.



Im Fokus der neuen Kampagne stehen Unfälle mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. 2020 kamen 487 Personen bei einem solchen Unfall auf einer Landstraße ums Leben. Wie viele Autofahrer bereits Erfahrungen mit kritischen Situationen oder (Beinahe-) Unfällen auf Landstraßen hatten, zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des DVR: Fast jeder Zweite, der regelmäßig auf einer Landstraße unterwegs ist, gab an, bereits mindestens einmal in eine kritische Situation mit dem Gegenverkehr gekommen zu sein. Ein Viertel der Befragten gab an, bereits mindestens einmal einen Unfall auf einer Landstraße gehabt zu haben. Viele Verkehrsteilnehmer sind sich der Gefahr bewusst: 59 Prozent der Befragten schätzten, dass die meisten Menschen auf Landstraßen sterben.



Überholvorgänge auf Landstraßen können wegen der hohen Geschwindigkeiten und der fehlenden Trennung vom Gegenverkehr besonders riskant sein - und sie enden häufig tödlich. Ein hoher Anteil von Überholunfällen erfolgt bei zu geringer Sichtweite. Trotzdem gaben bei der Umfrage 90 Prozent an, dass sie die notwendige Entfernung für einen sicheren Überholvorgang auf einer Landstraße richtig einschätzen können. Auch waren 69 Prozent der Befragten überzeugt, noch schnell genug reagieren zu können, wenn unerwartet Gegenverkehr auftauchen sollte.



Die neue DVR-Kampagne "Landstraße - Fahr sicher!" wirbt in zehn Bundesländern mit Plakaten direkt an Landstraßen für mehr Aufmerksamkeit. Drei verschiedene Motive verdeutlichen, dass andere Fahrzeuge ganz plötzlich auftauchen können, vor allem bei geringen Sichtweiten, an Hügeln, hinter Kurven, an Einmündungen oder Kreuzungen. Darüber hinaus klären Fachkundige in Radiointerviews, Artikeln und Video-Statements über die Thematik auf. Online-Maßnahmen werden auf den Social Media-Kanälen des DVR, der teilnehmenden Länder und des Unterstützernetzwerkes ausgespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1