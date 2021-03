  Land Rover Discovery mit Feinschliff

Er ist geräumig, wuchtig und ein König im Gelände, der Land Rover Discovery. Der englische Gelände-Klassiker des Modelljahres 2021 tritt verfeinert in Erscheinung. Er wirkt etwas eleganter als sein Vorgänger - von innen und außen. Dass Land Rover und Jaguar unter einem Dach leben, macht sich zunehmend bemerkbar. Zum Beispiel sind viele Details im Cockpit zum Verwechseln ähnlich. Etwa der beispielsweise auch im neuen Jaguar F-Pace zu findende Automatik-Wählhebel.



Allerdings ist der neue Allradler nach wie vor ein rustikales Fahrzeug. Der Fullsize-Geländewagen macht noch immer einen trutzigen Eindruck, auch wenn der Hersteller das Design modifiziert hat. Mit einigen Detailoptimierungen verschafft sich der Brite in der neuesten Generation optisch mehr Selbstbewusstsein und Präsenz auf der Straße, etwa mit in Wagenfarbe lackierten seitlichen Lufteinlässen, die die Gürtellinie zusätzlich betonen.



Darüber hinaus besitzt der "Entdecker" neue LED-Scheinwerfer, in denen die Tagfahrlichter weiter unten angeordnet sind: für einen markanter wirkenden Look. Die hochwertige Anmutung der Baureihe wird daneben bei den Matrix-LED-Scheinwerfern durch die Einstellmöglichkeit für Stadt, Land und Autobahn unterstrichen, wodurch Pilot oder Pilotin überall mit exzellenten Sichtverhältnissen unterwegs sind. Hinzu kommen in allen Modellvarianten vorn und hinten sequentielle Blinker, die sich ja wachsender Beliebtheit erfreuen.



Im Innenraum des Fahrzeugs fallen zunächst die neugestaltete Mittelkonsole und das fortschrittliche Infotainment-System Pivi Pro ins Auge. Hinzu kommen Merkmale wie beste Konnektivität oder intelligent konzipierte Ablagen und Staumöglichkeiten, die den Discovery zum wahren Alleskönner machen.



Ein Zuwachs an Komfort kommt im jüngsten Discovery auch den Mitfahrern der zweiten Reihe zugute. Denn mit der Generation 2021 halten hier neugestaltete Komfortsitze Einzug. Sie bieten verbesserten Seitenhalt, eine dickere Polsterung und eine weiterentwickelte Sitzprofilierung. All dies führt zu einer optimierten Oberschenkelauflage und damit zu einer noch komfortableren Sitzposition.



Die klassische Motorisierung für den Land Rover Discovery ist der Sechszylinder-Turbodiesel. Doch es geht noch sportlicher: Für Geländewagen-Fahrer mit Benzin im Blut bietet der Hersteller einen Discovery mit einem Mildhybrid-Benziner, der stattliche 265 kW/360 PS generiert.



Der starke Turbobenziner beschleunigt in 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht maximal Tempo 209. Die Kraft entfaltet sich sehr souverän. Die Kombination aus spritzigem Antrieb und sportlichem Fahrwerk lässt fast vergessen, dass sich die eigentlichen Stärken des Fahrzeugs jenseits befestigter Straßen entfalten. Eine dynamische Fahrweise in der Stadt sowie auf Landstraße und Autobahn steigert allerdings den Durst des 2,4-Tonners beträchtlich und lässt den vom Hersteller angegebenen Durchschnittsverbrauch von etwa 9,5 Litern je 100 Kilometer zu grauer Theorie verblassen. Der hochherrschaftliche Fahrspaß im stärksten Discovery lenkt wiederum auf angenehme Weise von ökonomischen Gedanken ab.



Lars Wallerang / mid



Technische Daten Land Rover Discovery P360 AWD:



- Länge / Breite / Höhe: 4,96 / 2,00 / 1,89 Meter



- Motor: 6-Zylinder-Turbobenziner MHEV



- Hubraum: 2.995 ccm



- Systemleistung: 265kW/360 PS



- max. Drehmoment: 500 Nm



- Getriebe: 8-Stufen-Automatik



- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 6,5 Sekunden



- Höchstgeschwindigkeit: 209 km/h



- Verbrauch (WLTP): 9,5 l/100 km



- CO2-Emissionen: 210 g/km



- Preis: ab 67.052 Euro