Land Rover als Bond Edition: In geheimer Mission

Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Am 30. September ist es endlich soweit: Der neue 007 "Keine Zeit zu sterben" (englischer Titel: No Time To Die) feiert seine Premiere in den deutschen Kinos. Zum Start des 25. James-Bond-Streifens präsentiert Land Rover ein hochexklusives Sondermodell: den neuen Land Rover Defender V8 Bond Edition.



Die Spezialisten der Abteilung Land Rover SV Bespoke verstehen die Bond-Sonderausgabe sowohl als Reminiszenz an die jahrzehntelange enge Verbindung von Land Rover mit den 007-Filmen, als auch als Würdigung der besonderen Rolle, die Defender-Modelle in "Keine Zeit zu sterben" spielen.



Das auf weltweit 300 Exemplare limitierte Sondermodell Defender V8 Bond Edition ist als 90er- oder 110er-Version lieferbar - und hat seinen großen Auftritt ganz im Sinn des Agenten im Dienst Ihrer Majestät: dezent und geheimnisvoll, mit einem erweiterten Black Pack sowie 22-Zoll-Rädern in Luna Gloss Black, Bremssätteln in Xenon Blue und vielen weiteren exklusiven Details.



Für den Antrieb sorgt der vor Kurzem vorgestellte Kompressor-V8 des Defender V8 mit satten 386 kW/525 PS Leistung. Der Sonder-Defender sprintet damit in knappen 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Maximaltempo von 240 km/h.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1