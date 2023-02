Lancia reist in eine neue Ära

Der neu eröffnete Flagshipstore von Lancia in Mailand symbolisiert die Kernwerte der Marke mit besonderem Fokus auf italienische Eleganz. Die dunkle Farbe der modern gestalteten Außenfassade lässt die großen, hellen Fenster und den neuen Schriftzug von Lancia, der prominent über dem Eingang angebracht ist, besonders gut zur Geltung kommen.



Der Schriftzug steht für die Zukunft von Lancia und ist von einer Branche inspiriert, die von jeher eng mit der Marke verbunden ist: der Mode. Auch das neue Markenlogo, prominent auf einer Säule platziert, ist ein starkes Symbol für die neue Ära der Marke und ihren Einstieg in die Elektromobilität.



"In Mailand hat Lancia den ersten Schritt zur Umsetzung der neuen Corporate Identity absolviert. Bis Ende dieses Jahres wird die Hälfte des italienischen Vertriebsnetzes den neuen Markenauftritt umsetzen. 2024 folgt das Händlernetz in anderen europäischen Ländern, um diesen Prozess rechtzeitig für die Einführung des neuen Lancia Ypsilon zur Jahresmitte abzuschließen", blickt Luca Napolitano, CEO Lancia, voraus.



"Die neue Corporate Identity spiegelt die vier Säulen wider, auf denen die Zehn-Jahres-Strategie von Lancia beruht: Qualität, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und ein innovatives Vertriebsmodell, das dem Kunden ein maßgeschneidertes Kauferlebnis bietet", fährt Luca Napolitano fort.



Nach der Eröffnung des Flagshipstore in Mailand setzt Lancia die Erneuerung des Vertriebsnetzes im zweiten Quartal des Jahres in weiteren italienischen Städten fort. Ziel ist es, bis Ende 2023 mindestens die Hälfte des italienischen Händlernetzes auf die neue Corporate Identity umzustellen. Wenn der neue Lancia Ypsilon im zweiten Quartal 2024 eingeführt wird und die Reise der Marke in eine neue Ära beginnt, soll die Anpassung des italienischen Händlernetzes abgeschlossen sein.



Die Einführung der neuen Corporate Identity startet im ersten Quartal 2024 außerdem in den europäischen Ländern. Das Ziel hierbei ist, bis Mitte des kommenden Jahres für Lancia und die anderen Premium-Marken der Stellantis Gruppe in mehr als 60 Städten mindestens 70 Handelspartner einzurichten.



Lancia realisiert in seinem neuen Vertriebssystem die Kombination von digitalen und realen Kanälen. Kunden können ihr Kauferlebnis bequem online zu Hause beginnen, um es anschließend mit professioneller Unterstützung der Verkäufer bei den Handelspartnern vor Ort fortzuführen. Außerhalb von Italien wird der Schwerpunkt auf dem Online-Verkauf liegen.

