Lamborghini zeigt flotten Dreier

Aller guten Dinge sind auch bei Lamborghini drei, denn der Autobauer feiert auf der Shanghai Auto Show 2021 gleich drei Premieren. Zum einen das Debüt des auf nur 40 Exemplare limitierten Hypercar Essenza SCV12. Zum Essenza gesellt sich der straßenzugelassene Rennwagen Huracan STO, der sich erstmals in China zeigt.



Daneben wird auch die Huracan Fluo Capsule, die neueste Kollektion der leuchtenden Farben für V10-Supersportwagen, zum ersten Mal im asiatisch-pazifischen Raum bei einem Huracan EVO präsentiert. Ergänzt wird das Line-Up auf dem Stand durch den Super-SUV Urus.



"Automobili Lamborghini hat das Jahr 2020 mit der höchsten Profitabilität aller Zeiten und der zweithöchsten in Bezug auf Umsatz und Absatz abgeschlossen - trotz einer rund zweimonatigen Werksschließung aufgrund von COVID-19. Diese wachsende Dynamik hat sich bis ins Jahr 2021 fortgesetzt: Das Jahr begann mit einem sehr positiven Ausblick, wobei die Auslieferungen in den ersten 3 Monaten den höchsten Stand aller Zeiten erreichten. Die bisher erteilten Aufträge decken bereits neun Monate Produktion ab", sagte Stephan Winkelmann, der nach fünf Jahren an die Spitze von Lamborghini zurückgekehrt ist.



In Bezug auf die Aussichten der Marke auf dem chinesischen Markt fügte Winkelmann hinzu: "Der chinesische Markt entwickelt sich deutlich positiv. Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass die gesamte Produktion für den chinesischen Markt im Jahr 2021 bereits geplant ist. Es wird erwartet, dass der chinesische Markt dank der Größenzunahme auf den zweiten Platz bei den Verkaufszahlen aufsteigt und damit einer der wichtigsten Märkte für Lamborghini weltweit bleibt."



Nach der virtuellen Markteinführung im Jahr 2020 wurde der Lamborghini Essenza SCV12 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses ausschließlich für den Rennstreckeneinsatz konzipierte Hypercar hat über 830 PS und mit dem großen Heckflügel, den Seitenfinnen und dem Frontsplitter Elemente, die vom Huracan Super Trofeo EVO und GT3 EVO inspiriert sind. Sie versprechen eine höhere Effizienz und erzeugen mit einem Wert von 1.200 kg bei 250 km/h mehr Abtrieb als ein GT3-Fahrzeug.



Neben dem reinen Rennwagen Essenza SCV12 zeigt Lamborghini den Huracan STO, einen straßenzugelassenen Supersportwagen. Mit seinem V10-Saugmotor mit 640 PS Leistung und 565 Newtonmeter Drehmoment bei 6.500 1/min bietet der heckgetriebene Huracan STO eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,0 Sekunden, 0 auf 200 km/h in 9,0 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h.



Außerdem wird der Huracan EVO Fluo Capsule zum ersten Mal im asiatisch-pazifischen Raum vorgestellt. Der EVO Fluo Capsule, der im November 2020 auf den Markt kam, ist eine Kollektion von hellen und kräftigen Farben für den V10-Supersportwagen, die in einer matten Außenlackierung mit komplementären Farb- und Ausstattungsoptionen für den Innenraum realisiert werden. Der EVO wurde in der matten Farbe Verde Shock (grün) präsentiert.



Zusätzlich zur Farbgebung des Showcars sind vier weitere Außen- und Innenraumkonfigurationen in den Farben Arancio Livrea (orange), Celeste Fedra (blau), Arancio Dac (orange) und Giallo Clarus (gelb) in Kombination mit mattschwarzen Details und farbigen Akzentlinien in der Capsule erhältlich.

AdUnit urban-intext1