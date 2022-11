Ladenetzwerk an deutschen Autobahnen wächst

Das Ladenetzwerk für E-Autos entlang der deutschen Autobahnen wächst. Das hat die Gastro-App drive & dine in einer aktuellen Untersuchung herausgefunden. Seit 2021 ermöglicht es die App Reisenden, passende Restaurants auf ihrer Autoroute zu finden und Pausen so bestens zu nutzen. In einem Radius von maximal sechs Kilometern abseits der Autobahn wird den Nutzern eine Auswahl an verschiedenen Lokalen geboten.



Neben einer Mahlzeit kann die Pause dann für das Aufladen des Autos genutzt werden. Denn immer häufiger bieten Lokale ihren Besuchen Lademöglichkeiten für ihre Fahrzeuge an. Das zeigen die Zahlen von drive & dine für das Jahr 2022: Bereits jedes dritte Restaurant verfügt demnach über eine Ladestation - direkt am Haus beziehungsweise fußläufig in maximal 300 Metern Entfernung.



Co-Gründerin Friederike Liebrecht kommentiert: "Unsere Untersuchung zeigt, dass sich Restaurants zunehmend an die aktuelle Situation anpassen und das Potenzial von Ladestationen nutzen." Dadurch hätten Restaurantbesitzer die Möglichkeit, neue Gäste für sich zu gewinnen. Sie setzten mit der Einrichtung solcher Stationen aber vor allem ein Statement für die Nachhaltigkeit.



Mit der Premium-Variante von drive & dine haben Nutzer für einmalig 2,99 Euro die Möglichkeit, Restaurants nach Besonderheiten wie etwa E-Ladestationen zu filtern.

Angegeben ist, um welchen Typ Ladestation mit KW-Zahl es sich handelt.

Reisende, die Wert auf gehobene Gastronomie während des Ladens legen, kommen mit dem gleichzeitig angebotenen Fine-Dining-Filter auf ihre Kosten.

