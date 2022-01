Lackfarben: Bewegung auf den hinteren Rängen

Das Spitzen-Trio führt zwar unangefochten - aber auf den hinteren Plätzen zeichnen sich Veränderungen ab. Gemeint sind die beliebtesten Lackfarben bei Neuwagen. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ausgewertet.



Demnach belegen in den ersten elf Monaten des Jahres 2021 die Farben Grau/Silber (29,9 Prozent), Schwarz (24,6 Prozent) und Weiß (21,4 Prozent) die ersten drei Plätze. Der Spitzenreiter verliert allerdings etwas an Zustimmung, während die "Verfolger" leicht aufholen. Dabei ist Weiß die Farbe, die in den vergangenen 15 Jahren den steilsten Anstieg verzeichnete. Noch 2006 entschieden sich gerade einmal 1,6 Prozent der Neuwagenkäufer für diese Lackierung.



Bei den "bunten" Farben deutet sich eine Renaissance von Grün an. 1,7 Prozent (+0,5 Punkte) bedeuten den höchsten Wert seit 2005. Beliebter ist nur Blau, für das sich wie im Vorjahr etwas mehr als jeder Zehnte entschied (10,6 Prozent), und Rot mit 6,3 Prozent, das 0,4 Prozentpunkte einbüßte.



Nur einer von 100 Neuwagenkäufern wählt Orange (1,1 Prozent). Noch etwas seltener fällt die Wahl auf Gelb (1,0 Prozent), das langfristig deutlich an Zuspruch verloren hat. Noch im Jahr 2009 entschieden sich mit 2,2 Prozent doppelt so viele Kunden für Gelb.



Am Ende der Beliebtheitsskala liegt Braun mit 0,7 Prozent. Seit einem Höchststand im Jahr 2012 mit einem 6,7-Prozent-Anteil wird die Farbe mit jedem Jahr unbeliebter.



"Viele Neuwagenkäufer denken bei ihrer Farbentscheidung mutmaßlich bereits an den Wiederverkauf in einigen Jahren und rechnen sich den besten Wert bei einer aktuell sehr beliebten Farbe aus", so der VDA. Damit unterliege die Farbwahl einem sich selbst verstärkenden Effekt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1