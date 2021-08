Peugeot Motocycles wurde im Jahr 1898 gegründet und ist der weltweit erste noch aktive Hersteller von motorisierten Zwei- und Dreirädern. Im Angebot sind Premiumroller, Elektromodelle und demnächst mittelgroße Motorräder. Doch wie sitzt es sich elegant und gesund auf dem Roller? Das Unternehmen gibt wertvolle Tipps.



Im Sommer mit dem Roller zum Eiscafe, dazu gehört eine optisch gute Figur und eine ordentliche Haltung auf dem Gefährt. Am Beispiel des Kult-Rollers Vespa zeigt sich: Noblesse und Understatement - das ist die Roller-Fan-Gemeinde. Die Vespa gehört zu Italien wie die Pizza oder das Kolosseum. Vor 75 Jahren begann die Erfolgsstory in der Toskana und mit dem Roller verbindet man La Dolce Vita auf zwei Rädern.



Nicht umsonst ist Peugeot Motocycles seit 123 Jahren erfolgreich am Markt. Was für die einen die Vespa ist für die anderen der Peugeot Motorroller. Eines haben sie beide gemeinsam: Haltung auf dem Roller ist angesagt:



Oberkörper aufrecht, Schultern und Arme locker, die Füße stabil und parallel auf dem Fahrzeugboden und der Blick entspannt geradeaus gerichtet - so sieht die richtige Sitzhaltung auf dem Roller aus. Dass diese keine Selbstverständlichkeit ist, weiß Jan Breckwoldt, Geschäftsführer von Peugeot Motocycles: "Vor allem Neulinge auf dem Roller neigen dazu, zu verkrampfen. Häufig ziehen sie die Schultern hoch und beißen die Zähne zusammen. Das schadet auf Dauer nicht nur der Gesundheit, sondern verlangsamt auch die Reaktionsgeschwindigkeit beim Fahren."



Die richtige Körperhaltung auf dem Roller hat also mehrere Vorteile: Zum einen gewährleistet sie, dass die Bewegungsabläufe während der Fahrt präzise und schnell ausgeführt werden. Zum anderen ist sie gut für die Gesundheit und beugt Rückenschmerzen und Nackenverspannungen vor.



Wenn alle Bedienelemente leicht erreicht werden und die Arme dabei nicht ganz ausgestreckt sind, ist der Abstand zum Lenker ideal. Die Schultern bleiben dabei immer locker und beweglich. Im Fahren sind die Beine angewinkelt, die Füße stehen parallel und mit der gesamten Fußfläche auf dem Fahrzeugboden. Im Stand erreichen die Füße bequem die Straße. Wird diese Grundposition eingehalten, sind Fahrerinnen und Fahrer auch auf längeren Strecken sicher und gesund unterwegs.



Jan Breckwoldt: "Wer beim Rollerfahren zur Anspannung neigt, dem empfehle ich einen kleinen, regelmäßigen Selbst-Check. Sich während der Fahrt einfach immer einmal wieder fragen: Ist mein Kiefer entspannt? Ist mein Rücken aufrecht und sind meine Schultern locker? Das hilft enorm."



Neben der richtigen Haltung spielt auch die körperliche Fitness bei der Rollerfahrt eine Rolle. Denn Kraft und Beweglichkeit unterstützen beim sicheren Rangieren und in unvorhersehbaren Situationen. Einfache Übungen für eine aufrechte Sitzhaltung lassen sich in den Alltag integrieren und sorgen auch abseits der Straße für eine gesunde Lebensweise.



Wer einmal mit dem Roller unterwegs war, findet schnell Gleichgesinnte. Es gibt eine riesengroße Fangemeinde für das La Dolce Vita auf zwei Rädern - und das nicht nur in Italien.

