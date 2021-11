LA Auto Show: Kia zeigt den Concept EV9

Bei Kia geht es Schlag auf Schlag: Gerade erst wurde der EV6 auf dem deutschen Markt eingeführt, jetzt zeigt die koreanische Marke, wie es vollelektrisch weitergehen wird: Die auf der LA Autoshow (19. bis 28. November 2021) gezeigte Studie EV9 gibt einen sehr konkreten Eindruck vom nächsten Kia-Stromer.



Der Concept EV9 ist 4,93 Meter lang, 2,06 Meter breit und 1,79 Meter hoch, der Radstand beträgt 3,10 Meter. Der Elektroantrieb ermöglicht laut Kia eine Reichweite von bis zu 483 Kilometern. Dank ultraschneller Ladetechnologie auf 800-Volt-Basis kann die Batterie an 350-kW-Stationen in 20 bis 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden.



Die Fahrgäste können je nach Situation zwischen mehreren Innenraum-Modi wählen. Einmal zwischen dem "Active Mode" während der Fahrt und dem "Pause Mode", bei dem sie wie in einer Lounge direkt miteinander interagieren können. Dazu lässt sich die Sitzformation so ändern, dass sich die Insassen der ersten und dritten Reihe gegenübersitzen, die eingeklappte zweite Sitzreihe dient als Tisch. Dazu gibt es noch den "Enjoy Mode": Durch das Öffnen der Heckklappe und das Umdrehen der Sitze in der dritten Reihe wird das Interieur dabei zu einer Art Theaterloge auf Rädern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1