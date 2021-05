Kunden empfangen Bugatti-Baby Nummer II

"The Little Car Company" und Bugatti haben das zweite Bugatti-Baby zur Welt gebracht. Nun freuen sich weltweit die ersten Kunden über den Nachwuchs. Das kleine Gefährt ist eine zeitgenössische Hommage an das originale Meisterstück von Ettore Bugatti, den im Jahr 1926 gebauten Bugatti Baby. Das Fahrzeug wurde anlässlich des 110. Geburtstags von Bugatti entwickelt.



Einer der ersten Bugatti Baby II ist bereits bei einem langjährigen Bugatti-Besitzer in Dubai eingetroffen. Das individuell maßgeschneiderte Fahrzeug wurde an den Betreiber eines Privatflugzeug-Terminals in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeliefert. Das Modell "Vitesse" des Baby II mit Kohlefaserkarosserie wird für private Transfers zu den VIP-Bereichen des Flughafens zum Einsatz kommen. Fluggäste am Al Maktoum International Airport können bei ihrem nächsten Besuch möglicherweise einen Blick auf den auffälligen Baby II erhaschen, der in einer kundenspezifischen Farbe lackiert wurde.



Ein weiteres Exemplar des Bugatti Baby II ist bei einem privaten Bugatti-Sammler in Belgien eingetroffen und stellt eine willkommene Ergänzung zu einer bereits umfangreichen Bugatti-Sammlung dar, die einen originalen Bugatti Baby Type 35 A und verschiedene Vorkriegsmodelle der Marke enthält. Diese Kollektion ist ein Beispiel für das harmonische Miteinander von Alt und Neu.



Das nach Dubai ausgelieferte Kohlefasermodell "Vitesse" des Baby II ist mit einer 2,8-kWh-Batterie und einem E-Antrieb ausgestattet, einschließlich Speed Key, wie bei dem Bugatti Chiron. Der Kunde konnte in Zusammenarbeit mit Designern die Farbe seines Fahrzeugs selbst aussuchen und entschied sich für "Jetex Orange", einen lebendigen Farbton, der speziell für seinen Baby II entwickelt wurde.



Die exklusiv mit Hinterradantrieb angebotenen Versionen des Baby II verfügen alle über hydraulische Hochleistungsbremsen und auswählbare Fahrmodi. Das Basismodell bietet zwei verschiedene Modi: einen Anfängermodus mit einer Leistung von 1,0 kW, in dem die Geschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt ist, und einen Profimodus mit 4,0 kW Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

