Kritik am neuen Blitzermarathon

Der Blitzermarathon kehrt zurück: Am 24. und 25. März 2022 soll die Tradition fortgeführt werden. Die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Umstände lassen den Blitzermarathon jedoch fragwürdiger als je zuvor erscheinen, kritisiert die Coduka GmbH.



Bei einem Blitzermarathon kontrolliert die Polizei mit einem verstärkten Aufgebot innerhalb von 24 Stunden Geschwindigkeitsverstöße im Straßenverkehr, um Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von zu schnellem Fahren zu sensibilisieren. Werden Tempoverstöße festgestellt, sprechen die Beamten je nach Schwere des Vergehens Verwarnungen aus oder leiten Bußgeldverfahren ein.



Während die Politik den Blitzermarathon als verkehrspädagogische Maßnahme zur Verringerung der Anzahl von Verkehrstoten interpretiert, werfen Kritiker den Ländern immer wieder vor, lediglich Geld in die Kassen spülen zu wollen. Auch um diesem Argument den Wind aus den Segeln zu nehmen, werden die Messstellen bereits im Vorfeld veröffentlicht. Darüber hinaus treten die Messbeamten in den Dialog mit den Fahrern, um über den Zweck des Blitzermarathons aufzuklären.



Aufgrund der Corona-Pandemie legten die Bundesländer den deutschen Blitzermarathon 2020 auf Eis. 2021 hingegen nahmen mit Bayern, Hessen, Brandenburg und Reinland-Pfalz immerhin eine Handvoll Bundesländer an einer 24-stündigen Aktion teil.



Als erstes Bundesland hat sich dieses Jahr nun wieder Bayern zum Blitzermarathon bekannt. Auch in anderen Teilen der Republik heißt man den Blitzermarathon erneut willkommen. Neben Bayern wollen Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, die Möglichkeit nutzen, mit der Mess-Offensive auf die Folgen von Geschwindigkeitsverstößen hinzuweisen. Ob darüber hinaus noch andere Bundesländer am Blitzermarathon teilnehmen werden, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung noch nicht bekannt.



Jan Ginhold, Geschäftsführer der Coduka GmbH, hinterfragt den Zeitpunkt der diesjährigen Aktion: "Ob ein Blitzermarathon angesichts von Corona-Zeiten, dem Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Erhöhung der Spritpreise im Moment wirklich die Lebenswirklichkeit der Deutschen widerspiegelt, muss man infrage stellen."

Wie die Coduka GmbH geblitzten Fahrern helfen kann, ist für Ginhold schnell erklärt: "Über uns kann jeder die Vorwürfe aus dem Bußgeldverfahren prüfen lassen. Dafür muss man nur seinen Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid bei Geblitzt.de einreichen."

