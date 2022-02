Kretschmanns neuer Dienstwagen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat einen neuen Dienstwagen. Und der wurde standesgemäß übergeben: Den vollelektrischen EQS 580 4Matic (Basispreis: 135.529 Euro) brachte Mercedes-Vertriebsvorständin Britta Seeger höchstpersönlich ins Staatsministerium in Stuttgart.



"Das Flaggschiff der Mercedes-EQ Familie verkörpert nicht nur die strategische Transformation von Mercedes-Benz, sondern ist auch ein Symbol für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft", so die Autobauer.



"Mein neues Dienstfahrzeug ist ein sehr gutes Beispiel für nachhaltige Mobilität, made in Baden-Württemberg", ergänzte Kretschmann. Als erste vollelektrische Limousine aus dem Hause Mercedes-Benz setze es Maßstäbe bei Effizienz und Klimaschutz. Auch die gesamte Landesverwaltung gehe bei der emissionsarmen Mobilität voraus.

