  Kostenloser Auto-Check

Mancher Service ist in Vertragswerkstätten kostenlos. Zum Beispiel bietet Hyundai Deutschland den Kunden zum Nulltarif einen Sicherheits-Check an. In der Zeit des Sicherheitschecks kann optional ein Werkstattwagen gebucht werden, um mobil zu bleiben.



Zudem bietet Hyundai im Zuge einer Wartung bei Fahrzeugen mit einem Navigationssystem ein kostenloses Upgrade an, damit das Kartenwerk wieder auf den aktuellen Stand kommt. Auch dabei können die Kunden für die Zeit der Wartung einen Ersatzwagen wählen.



"Wie beim Sicherheitscheck werden auch bei der Wartung die strengen Hygieneregeln eingehalten", teilt Hyundai mit. Dabei werde darauf geachtet, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden Gesichtsmasken tragen. Hyundai Motor Deutschland unterstützt dabei seine Händler und hatte bereits im vergangenen Jahr Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken kostenlos zur Verfügung gestellt.