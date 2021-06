Kostenlos und digital: So profitieren Flottenkunden bei Ford

Wie wertvoll Nutzfahrzeuge sein können, hat die Corona-Pandemie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Denn die "Lastesel" auf Rädern kommen groß heraus, wenn es beispielsweise um den Transport von Medikamenten, Lebensmitteln oder einfach nur um sperriges Baumaterial geht.



Deshalb lassen sich Autohersteller immer wieder etwas einfallen, um Gewerbekunden den bestmöglichen Service zu bieten. Ford beispielsweise setzt jetzt auf einen innovativen Helfer, der es wirklich in sich hat und den Arbeitsalltag erleichtern soll.



So können europäische Gewerbekunden von einer neuen Funktion des Produktivitäts-Tools "FordLiive" profitieren. "Ford Telematics Essentials" heißt die kostenlose Software, die Flottenbetreibern ab Anfang Juli 2021 "essentielle" Echtzeit-Informationen zum aktuellen Wartungsstatus ihrer Fahrzeuge der Marke Ford liefern soll. Die einzige technische Voraussetzung für die Nutzung ist, dass die Fahrzeuge mit Ford vernetzt sind, also das FordPass Connect-Modem an Bord haben und dass dieses Modem aktiviert ist.



Doch welchen Vorteil haben Fuhrparkbetreiber in der Praxis tatsächlich? Es gibt weniger vermeidbare Pannen, weniger Werkstattbesuche und schnellere Reparaturen - und damit eine Reduzierung der servicebedingten Ausfall- und Standzeiten, teilen die Ford-Strategen mit. Das steigere letztlich die Produktivität. Und darauf kommt es Gewerbekunden schließlich an.



"Mit der Einführung von Telematics Essentials erreicht unser FordLiive-Angebot den nächsten Meilenstein", sagt Owen Gregory, Direktor Aftersales Nutzfahrzeuge von Ford Europa. Flottenbetreiber könnten mit dieser kostenfreien Funktion die Produktivität ihres Fuhrparks maximieren, so Owen Gregory weiter. Denn Ford Telematics Essentials zeige den aktuellen Zustand aller eingebundenen Fahrzeuge sofort und auf einen Blick an: "Dies ist ein echter Mehrwert mit dem Potenzial, grundlegend die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen ihre Firmenfahrzeuge einsetzen und in Schuss halten."



Die neue Service-Funktion bietet Nutzern insgesamt fünf verschiedene Statusmeldungen: "Up to Date" ("alles in Ordnung"), "Action Soon" ("Aktion bald erforderlich"), "Action Now" ("Aktion jetzt erforderlich"), "Action Overdue" ("Aktion überfällig") und "Off the Road" (Fahrzeug ist nicht mehr einsatzbereit).



Wichtig: Die "Telematic Essentials" stehen Gewerbekunden in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich, die vernetzte Fahrzeuge von Ford besitzen, nach der Anmeldung auf der Webseite von Ford Commercial Solutions kostenfrei zur Verfügung (in Deutschland: www.commercialsolutions.ford.de/kontakt).



Ralf Loweg / mid

AdUnit urban-intext1