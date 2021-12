Korando e-Motion: SsangYongs erster Stromer

Besonders viel verrät SsangYong noch nicht über den Korando e-Motion, das erste Elektromodell der Marke. Klar ist, dass er Anfang 2022 starten soll - und das in Europa. Eine Premiere: Bisher gingen die ersten Exemplare eines neuen Modells immer an koreanische Kunden.



SsangYong attestiert dem Neuzugang "ein sportliches und dynamisches Aussehen mit einer markanten Linienführung". Von seinen konventionell angetriebenen Schwestermodellen unterscheiden ihn blaue Farbakzente und ein geschlossener Kühlergrill, diese Attribute sollen den eMotion auf den ersten Blick als Elektrofahrzeug ausweisen.



Für den Antrieb sorgt ein 140 kW/190 PS starker Elektromotor, die 61,5-kWh-Batterie ermöglicht nach derzeitigem Stand eine Reichweite von 339 Kilometern (WLTP). "Über den CCS-Anschluss lässt sich der Akku in rund 33 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden," so die Info des Herstellers. Und: "Weitere Einzelheiten zum neuen Korando e-Motion werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben."

