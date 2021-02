Mannheim. Es gibt viele Gründe, warum die SUV so beliebt sind. Der Einstieg gestaltet sich bequem, die Rundumsicht ist genial und das etwas erhabenere Fahren kommt vor allem bei der reiferen Generation sehr gut an. Doch natürlich sind nicht alle SUV gleich. Vor allem die Kompakten unterscheiden sich nicht maßgeblich von den tieferen Modellschwestern und -brüdern. So ist das auch beim Audi Q2, der nun überarbeitet worden ist. Der kleine SUV ist sogar etwas kürzer als der nagelneue A3.

Vor allem der Kühlergrill sticht nach dem „Facelift“, wie die Modellpflege auch bei Fahrzeugen genannt wird, ins Auge. Der Grill ist breiter, lässt den Audi mit seinen neuen Scheinwerfern von vorne viel bulliger aussehen. Die Schürze in den Schwellern am Heck verstärkt das Geländeflair.

Luftiger Innenraum

Unter der Haube präsentiert sich beim Testwagen der bekannte Vierzylinder-Diesel. Wie alle Motoren im Q2 erfüllt er die neue Abgasnorm Euro 6 AP – vor allem dank der sogenannten Twindosing-Technologie. Sie verringert die NOx-Emissionen laut Audi deutlich, weil zwei SCR-Katalysatoren zusammenarbeiten. Sie sollen unterschiedliche Betriebssituationen abdecken und sich bei der Reinigung der Schadstoffe ergänzen. Unter der Haube sitzen übrigens ausschließlich konventionelle Verbrennungsmotoren. Auch eine 48-Volt-Teilelektrifizierung gibt es für den Q2 zurzeit nicht.

Dennoch: Der Zweiliter-Diesel passt sehr gut zum Fahrzeugformat, lässt den Q2 spritzig wirken. Lediglich, wenn er kalt ist, nagelt er vernehmlich. Dafür hält er sich beim Verbrauch angenehm zurück – 5,1 Liter Diesel waren es im Testbetrieb. Das sind 0,2 Liter, also ein Wasserglas, mehr, als der neue, frontgetriebene A3 kürzlich mit dieser Motorisierung im Test verbraucht hat.

Für den ein oder anderen mag das Sportfahrwerk in der „S line“ zu straff daher kommen. Der Vorteil liegt allerdings auf der Hand: Die Kurvenlage ist für so ein erhöhtes Auto sehr ordentlich. Der Q2 lässt sich eh spielerisch dirigieren, die Lenkung arbeitet präzise und gibt eine gute Rückmeldung. Somit sind auch enge Parklücken in der Stadt kein Problem für den Kompakten.

Dank dem bei Audi „quattro“ genannten Allradantrieb war auch der normale Fahrbetrieb trotz widriger Bedingungen in der Testphase kein Problem. Die Kraft wird in der Regel ausschließlich an die Vorderachse weitergegeben. Erst, wenn dort die Traktion nachlässt, schickt eine Lamellenkupplung bis zu 50 Prozent der Leistung an die Hinterachse. Selbst schneebedeckte Fahrbahnen sind somit kein Hindernis für den Vortrieb.

Der Innenraum des Audi wirkt luftig, die Passagiere vorne rücken sich auch nicht allzu nahe auf die Pelle. Hinten sitzen zwei Personen bequem, zu dritt wird es eng. Der Kofferraum ist – beim Allrad etwas beschränkter – mit einem Volumen von 355 Litern ordentlich groß. Allerdings gilt es, eine kleine Ladekante zu überwinden.

Der Basispreis für den Einsteiger mit 110-PS-Benziner beginnt bei rund 25 000 Euro. Und der Q2 wäre kein Audi, wenn er sich nicht auch wie ein Großer ausstatten lassen würde – mit einer großen Preisspanne nach oben.