Klimaneutrale Mobilität aus dem Drucker

Der 3D-Druck eröffnet immer wieder neue Möglichkeiten. Zum Beispiel ermöglicht die Drucktechnologie die Fertigung komplexer Bauteile, die für die Herstellung klimaneutraler Fahrzeuge wichtig sind.



An seinem Hauptsitz in Stuttgart hat der Technologiekonzern Mahle ein neues Center für Additive Fertigungsverfahren eröffnet. Bei komplexen Bauteilen kann das Unternehmen die Fertigung von Prototypen künftig von mehreren Monaten auf wenige Tage verkürzen. Das soll auch die Entwicklung klimaneutraler Antriebe, zum Beispiel für die E-Mobilität, erheblich beschleunigen.



Das 3D-Druck-Center, in der Drucker, Pulveraufbereitungsmodul, Prüflabor, und eine Strahlanlage zur Nachbearbeitung der Bauteile untergebracht sind, wird sowohl für die interne Prototypenfertigung als auch für Kundenaufträge genutzt. "Die Entwicklung neuer Systeme und Komponenten muss heute deutlich schneller gehen als noch vor einigen Jahren, gerade wenn es um Lösungen für nachhaltige CO2-neutrale Antriebskonzepte geht", sagt Michael Frick, Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung.



"In der neuen Anlage werden auch Verfahren entwickelt, die den 3D-Druck in der industriellen Serienproduktion nach den strengen Standards der Automobilindustrie möglich machen", betont Dr. Martin Berger, Leiter der zentralen Forschung bei Mahle. Das eröffne völlig neue Möglichkeiten in der Produkt-Entwicklung und -Herstellung. Denn mit diesem Verfahren ließen sich Hochleistungsbauteile fertigen, die mit konventionellen Verfahren nicht herstellbar seien.



Im Fokus des neu eröffneten 3D-Druck-Centers steht die Entwicklung von Bauteilen für den Einsatz in E-Fahrzeugen und anderen nachhaltigen Antriebskonzepten. Besonders für die Bereiche Thermomanagement, Mechatronik und Elektronik werden hier künftig Fertigungsprozesse entwickelt und für die spätere Serienproduktion qualifiziert. Als Materialien kommen dabei spezielle Aluminium- und Edelstahllegierungen zum Einsatz die, je nach Einsatzzweck, besonders belastbar, korrosionsbeständig oder gewichtsoptimiert sind.

AdUnit urban-intext1