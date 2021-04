Kleinster Citroen mit Stil

Auch Kleinstwagen haben heute viel zu bieten. So baut Citroen vom C1 nun eine besonders komfortorientierte Version namens "Millenium". Der C1 Millenium verfügt über Kotflügelverbreiterungen, dunkler getönte Heck- und Seitenscheiben hinten, 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierkappen vom Typ Comet und das Exterior Kit Urban Ride inklusive Radkastenverkleidung in Schwarz.



Die Sonderserie ist in allen acht für den C1 angebotenen Karosseriefarben sowie in vier Varianten mit Zweifarblackierung bei schwarzem Dach erhältlich. Kompakte Abmessungen (Länge: 3,46 Meter) und praktisches Handling (4,80 Meter Wendekreis) zeichnen das Modell aus.



Das serienmäßige Innenraumambiente Metropolitan Grey ist erkennbar am Multimedia-Bedienfeld sowie der Schalthebelkonsole, seitlichen Belüftungsdüsen und dem Radio mit Einfassungen in Porzellan-Weiß. Die Sitze sind mit dem Stoff Urban Ride Collection 2 erhältlich - grau und weiß gehaltene Bezüge mit dezenten roten Ziernähten.



Die Ausstattung basiert auf dem Niveau Feel, das unter anderem Klimaanlage, MP3-Audiosystem mit vier Lautsprechern sowie eine geteilte und umklappbare Rücksitzbank umfasst. Zusätzlich verfügt der C1 Millenium über elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel und eine praktische Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Für den Infotainment-Komfort ist er mit Android Auto und Apple CarPlay kompatibel.



Der C1 Millenium ist mit einem Dreizylinder-Benziner ausgestattet. Der VTi 72 Stop&Start und erfüllt die Norm Euro 6d. Das Sondermodell rollt ab Juni zu den Händlern, die Preise beginnen bei 13.950 Euro.

AdUnit urban-intext1