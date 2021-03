  Kleiner Herkules: Skoda Fabia

Er ist nicht gerade groß, der neue Skoda Fabia. Doch er bewährt sich bei anspruchsvollen Belastungstests. Der Hersteller hat die aktive und passive Sicherheit des Kleinwagens weiter verbessert und die Palette der verfügbaren Assistenzsysteme und Connectivity-Dienste erweitert.



Bei einem Unfall schützen bis zu neun Airbags die Fahrzeuginsassen. Zudem bietet der Kleinwagen zusätzliche Isofix-und Top-Tether-Befestigungen an - erstmals auch am Beifahrersitz. Mit seiner umfangreichen Sicherheitsausstattung gehört er laut Skoda zu den sichersten Fahrzeugen in seinem Segment.



Zu den Sicherheits- und Komfortfeatures des neuen Fabia zählen auch Assistenzsysteme, die bisher ausschließlich höheren Fahrzeugklassen vorbehalten waren. Dank zahlreicher ausgeklügelter aerodynamischer Details sind die Verbrauchs- und Emissionswerte gegenüber dem Vorgänger deutlich gesunken. "Auch der Luftwiderstandsbeiwert konnte von cw 0,32 auf cw 0,28 reduziert werden", teilt Skoda mit. Damit setze das Fahrzeug die Bestmarke im Kleinwagensegment.