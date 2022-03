Kleine Gebrauchte werden deutlich teurer

Die Richtung ist eindeutig: Die Preise für Gebrauchtwagen sind im Februar 2022 im Vergleich zum Vormonat erneut um weitere zwei Prozentpunkte gestiegen. Das zeigt die monatliche Datenauswertung von mobile.de.



Die Händler riefen für ihre Fahrzeuge durchschnittlich 31.032 Euro auf. Im Vergleich zum Vorjahresmonat weisen Kleinwagen und Mittelklasse-Modelle die höchsten Preisanstiege auf: Ein Kleinwagen kostete im Februar durchschnittlich 17.081 Euro (plus 29 Prozent), ein Auto der Mittelklasse 32.903 Euro (plus 28 Prozent).



Der Preisaufwärtstrend hat jedoch keine Auswirkungen auf die Nachfrage: Bei beiden Segmenten sind die Standtage im Vergleich zum Vormonat gesunken, bei Kleinwagen um 5,9 Prozent und bei Mittelklasse-Modellen um 6,2 Prozent.



Während das Gebrauchtwagenangebot über alle Fahrzeugsegmente hinweg im Monatsvergleich bloß leicht stieg (plus 1,6 Prozent), waren im Februar Autos der oberen Mittelklasse und der Oberklasse merklich häufiger gelistet: Ein Plus von vier beziehungsweise 5,6 Prozent. "Unsere Auswertung zeigt, dass das Angebot innerhalb dieser beiden höherpreisigen Segmente im letzten Monat vergleichsweise stark gestiegen ist. Zusammen mit der stagnierenden Preisentwicklung deutet das darauf hin, dass Käuferinnen und Käufer sich aktuell vor allem für günstigere und somit kleinere Fahrzeuge interessieren", sagt Martin Fräder, Head of Sales bei mobile.de.



Die Standtage reduzierten sich über alle Segmente hinweg um fast ein Viertel (23,5 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Im vergangenen Monat verweilten Gebrauchte durchschnittlich nur noch 80,2 Tage (minus 6,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat) auf den Höfen der Händler, im Februar 2021 waren es 104,8 Tage. So schnell wie heute gingen Gebrauchtfahrzeuge zuletzt im August 2015 vom Hof, damals nach durchschnittlich 80,3 Tagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1