Kirsten Schmitz leitet Kommunikation bei Nissan Europa

Wechsel in der Presseabteilung der Nissan Center Europe GmbH: Kirsten Schmitz wird zum 1. Januar 2023 neue Managerin Kommunikation beim Automobilimporteur. Die Rheinländerin ist ein echtes Nissan-Urgestein mit umfassender Erfahrung, allein 17 Jahre war sie in verschiedenen Funktionen in der PR tätig. Zuletzt war die 53-Jährige für die 360-Grad-Planung und Umsetzung aller Media-Kampagnen zuständig. Der bisherige Manager Kommunikation, Alexander Sellei, verlässt das Unternehmen zum 31. Dezember 2022 auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Auto Nissan weitet Elektro-Strategie aus Mehr erfahren