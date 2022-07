Kia XCeed überarbeitet

Der XCeed ist ein kompaktes Crossover-Modell der Marke Kia. Nun präsentiert der koreanische Hersteller erste Skizzen der Neuauflage. Das Fahrzeug präsentiert sich im Modelljahr 2023 mit einem geschärften Design und soll erstmals in der betont sportlich auftretenden Ausführung GT-line erhältlich sein.



Hinzu kommen erneuerte Assistenten sowie ein vergrößertes Infotainment- und Konnektivitätsangebot. Die Antriebspalette beinhaltet neben drei Turbo-Benzinern unter anderem einen Plug-in Hybrid und einen Diesel-Mildhybrid. Der XCeed ist inzwischen die meistverkaufte Variante der in Europa entwickelten, designten und produzierten Ceed-Familie. Erstmals vorgestellt wird die überarbeitete Version am 18. Juli 2022 um 9 Uhr auf den Kia-eigenen Internetkanälen wie zum Beispiel dem YouTube-Kanal von Kia Deutschland. In den Handel kommen soll der neue Modelljahrgang ab September 2022.

