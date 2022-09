Kia XCeed rollt vom grünen Band

Für den XCeed des Modelljahres 2023 hat Kia die Fertigungslinie Im europäischen Werk in Zilina (Slowakei) aufgewertet. An ihr soll effizienter und nachhaltiger produziert werden als an früheren Bändern.



Die Produktionslinie ist mit 40 neuen Hightech-Robotern ausgestattet worden, die in den Lackier- und Montagehallen zum Einsatz kommen. "Das Upgrade ist Teil eines langfristigen Plans zu verstärkter Automatisierung, höherer Effizienz und der Erfüllung höchster Umweltstandards", teilt der koreanische Autohersteller mit. Schon heute setzte das slowakische Kia-Werk für seinen Betrieb ausschließlich erneuerbare Energien ein. Zudem würden Wärme und Wasser aus der Lackiererei in verschiedenen Bereichen des Werks wiederverwendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1