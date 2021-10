Kia XCeed in stylischer Sonderedition

Kia fertigt von dem kompakten Crossover-Modell XCeed ein Sondermodell. "Black Xdition" heißt die Designlinie, die dem Fahrzeug einen sportlich-luxuriösen Touch verleiht. Das Sondermodell basiert auf der Ausführung Xdition, die neben einer umfangreichen Komfort- und Hightech-Ausstattung ein betont sportliches Interieur mit schwarzem Dachhimmel, schwarzen Säulenverkleidungen und Aluminium-Sportpedalen besitzt.



In der "Black Xdition" wird es durch schwarze Sportsitze mit Bezügen in Leder-Veloursleder-Kombination veredelt. Hinzu kommen schwarze und abgedunkelte Details im äußeren Auftreten sowie weitere Design- und Komfortelemente. Das Sondermodell ist ab sofort bestellbar, die Auslieferungen beginnen voraussichtlich Mitte Oktober.



Beim Antrieb stehen 1,5- und 1,6-Liter-Turbobenziner zur Wahl. Der 1.5 T-GDI (117,5 kW/160 PS) ist mit Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe erhältlich, der 150 kW/204 PS starke 1.6 T-GDI ausschließlich mit DCT. Die Preise starten bei 31.700 Euro für den 1.5 T-GDI Black Xdition mit Schaltgetriebe.



Der Kia XCeed Xdition (Modelljahr 2022) verfügt serienmäßig über ein volldigitales Cockpit mit 31,2-cm-Display (12,3 Zoll), ein "JBL"-Soundsystem mit acht Lautsprechern inkl. Subwoofer und ein 26-cm-Navigationssystem (10,25 Zoll) inklusive der Online-Dienste Kia Connect, die unter anderem eine Cloud-basierte Online-Navigation und App-Funktionen wie die Ermittlung des Fahrzeugstandorts oder die "Letzte Meile"-Navigation per Smartphone bieten.



Darüber hinaus beinhaltet die Serienausstattung unter anderem LED-Scheinwerfer, Smart-Key, elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit Memory-Funktion, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, beheizbares Lederlenkrad, Smartphone-Schnittstelle (Android Auto und Apple CarPlay) mit Sprachsteuerung, Rückfahrkamera und elektrisch anklappbare Außenspiegel.



Zu den serienmäßigen Assistenztechnologien gehören ein intelligentes Parksystem, Verkehrszeichenerkennung für Tempolimits, Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, aktiver Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner und Fernlichtassistent sowie bei den DCT-Versionen ein Stauassistent und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion.



Ergänzt wird diese Ausstattung bei der "Black Xdition" unter anderem durch Außenspiegel in hochglanzschwarz, schwarz-glanzgedrehte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, "Black Xdition"-Schriftzüge an den B-Säulen, LED-Einstiegsbeleuchtung in den Türen und einer dreigeteilten umklappbaren Rücksitzbank (40:20:40).



Angesichts der Mehrausstattung fällt der Aufpreis des Sondermodells gegenüber der Ausführung Xdition mit 950 Euro moderat aus. Optional erhältlich sind ein Paket mit Querverkehrwarner, Spurwechselassistent, sensorgesteuerter elektrischer Heckklappe, Sitzheizung hinten (äußere Sitzflächen) und induktiver Smartphone-Ladestation zum Preis von 1.190 Euro sowie ein Glasdach-Paket für 990 Euro.

