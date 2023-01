Kia weiter Hauptsponsor des Grand-Slam-Klassikers Australian Open

Sport und Automobile passen zusammen. Das hat Kia eindrucksvoll bewiesen. Die Koreaner setzen ihre seit 2002 bestehende Partnerschaft mit dem Tennisklassiker Australian Open fort und bleiben bis 2028 Hauptsponsor des Grand-Slam-Turniers. Die Verlängerung des Engagements wurde bei der offiziellen Übergabe der Fahrzeugflotte auf dem Federation Square in Melbourne bekannt gegeben, an der auch der globale Kia-Markenbotschafter und zweifache Australian-Open-Gewinner Rafael Nadal teilnahm.



Zu den 130 Kia-Fahrzeugen zur Beförderung von Spielern, Offiziellen und VIP-Gästen gehören unter anderem der Elektro-Crossover EV6 und die SUVs Sorento und Sportage. Die Koreaner wollen bei dem vom 16. bis 29. Januar stattfindenden Turnier ihr Engagement für nachhaltige Mobilität unterstreichen.



"Die Australian Open 2023 stellen in der langjährigen Beziehung zwischen Kia und dem Turnier einen besonderen Moment dar, denn wir freuen uns, die Verlängerung unserer Partnerschaft um weitere fünf Jahre bis 2028 bekannt geben zu können", sagt Artur Martins, Leiter Global Brand & Customer Experience von Kia.



Die Besucher des Turniers werden Gelegenheit haben, mit Kia zu interagieren und mehr darüber zu erfahren, wie die Marke ihre führende Rolle in der nachhaltigen Mobilität weiter ausbauen will. Auf dem neu geschaffenen "Grand Slam Oval"-Stand wird Kia sein neues Hochleistungsmodell EV6 GT präsentieren. In der 2022 eingeweihten Kia Arena, mit 5.000 Plätzen das viertgrößte Tennisstadion im Melbourne Park, haben die Fans bei dem Spiel "Make your move" die Möglichkeit, buchstäblich in die Fußstapfen ihres Helden zu treten.



"Die einzigartige Partnerschaft zwischen Kia und den Australian Open hat sich als eine der erfolgreichsten in der Sportwelt erwiesen und ist von zentraler Bedeutung für den anhaltenden Erfolg dieses Events. Wir fühlen uns geehrt, dass Kia sich entschieden hat, seine Rolle als Hauptpartner der Australian Open bis 2028 zu verlängern", sagt Craig Tiley, Turnierdirektor der Australian Open.



Kia wird im Rahmen der Initiative "Kia Clubhouse", die den Tennissport für benachteiligte Kinder zugänglicher machen soll, auch 20 durch die Rafa Nadal Foundation geförderten Kindern unvergessliche Eindrücke bescheren, so der Hersteller.

