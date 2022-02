Kia verwöhnt mit Naturklängen

Autohersteller Kia hat ein neues digitales Instrument veröffentlicht: "move.ment". Es nutzt Geräusche, die durch Bewegungen in der Natur entstehen, um die Inspiration anzuregen. Bewegung und Natur bilden für Kia den Kern der Kreativität, und das Unternehmen ist der Überzeugung, dass Musik eine besonders inspirierende Kunstform ist.



Mit "move.ment" will Kia die schöpferische Inspiration von Kreativen, Innovatoren und Kunden auf der ganzen Welt fördern. Es kann auf worldwide.kia.com heruntergeladen werden, wo sich auch weitere Informationen zu dem Instrument und dessen Entstehungsgeschichte finden (Menü "New Kia/Our Inspiration").



Kia hat mit dem weltweit renommierten Synthesizer-Entwickler Arthur Joly zusammengearbeitet, um acht Naturgeräusche zu technisieren. Dazu gehören zum Beispiel das Fließen des Cheonggyecheon-Wasserlaufs im Stadtzentrum von Seoul, scharfer Wind in der Sahara-Wüste und Regen im Amazonas-Wald.



Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das so genannte "rosa Rauschen", das in Naturgeräuschen häufig vorkommt, den Zuhörer in einen kreativen Flow-Zustand versetzen kann. Um zu gewährleisten, dass dieses Rauschen realisiert wird, ist jedes Klangelement von "move.ment" an neurowissenschaftlichen Parametern orientiert, die von der Neurowissenschaftlerin Katherine Templar Lewis festgelegt wurden.



Die Geräusche können durch das Mischen sowie durch Hinzufügen von Effekten zum Komponieren von Melodien verwendet werden. Zudem kann der Nutzer mithilfe der Touchpad-Tastatur Soundmuster erstellen, Loops (wiederholbare Klangfolgen) speichern und Klänge modulieren.



Kia hat "move.ment" bereits dazu genutzt, die Sounds für wichtige Funktionen des neuen Elektromodells Kia EV6 zu kreieren und das neue Klang-Logo der Marke zu entwickeln. In Zukunft will Kia das digitale Instrument noch breiter einsetzen, um mehr Melodien für kommende Markenkampagnen und Fahrzeuge zu schaffen.



Mit dem Ziel, im Laufe dieses Jahres ein komplettes Album zu veröffentlichen, hat Kia mit "move.ment" eine erste, vier Titel umfassende Playlist produziert. Die mit Nachwuchskünstlern kreierten Tracks sind im Online-Streaming-Dienst SoundCloud verfügbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1