Kia und Uber: Neue Allianz für mehr Elektromobilität

Um die Elektromobilität in Deutschand weiter anzuschieben, sind Partnerschaften sicher ein probates Mittel. Eine solche Allianz haben jetzt auch Kia Europe und Uber besiegelt. Das gemeinsame Ziel ist klar definiert. Man wolle die Einführung moderner batterieelektrischer Fahrzeuge beschleunigen, um so zur Luftreinhaltung und Lärmreduzierung in Großstädten beitragen.



Kia wird Uber-Fahrern seine Palette an Elektrofahrzeugen - beginnend mit dem e-Niro und e-Soul - zu Sonderkonditionen anbieten. Mobilitätspartnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil der neuen Kia-Langfriststrategie "Plan S", die 2020 erstmals vorgestellt wurde, heißt es.



So sollen bis 2030 rund 40 Prozent des weltweiten Kia-Absatzes auf umweltfreundliche Fahrzeuge entfallen und der Jahresabsatz dieser Modelle auf 1,6 Millionen Einheiten steigen, darunter 880.000 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV).



Durch gemeinsame Marketing- und Informationskampagnen wollen Kia und Uber den Fahrern die Vorzüge von Elektrofahrzeugen näherbringen. Kia wird ihnen außerdem die Möglichkeit bieten, die E-Modelle der Marke bei Probefahrten kennenzulernen und zu testen.



"Die Partnerschaft mit Uber ist ein Meilenstein für batterieelektrische Fahrzeuge und nachhaltige emissionsfreie Mobilität in Europa. Sauberere Luft und weniger Verkehrslärm in den Städten stehen ganz oben auf unserer Agenda", sagt Jason Jeong, Präsident von Kia Europe.

