Kia strebt Klimaneutralität an

Bis 2035 sollen bei Kia nur noch Stromer vom Band rollen. Zieldatum der Klimaneutralität: 2045. Mit der Vision, sich zum "Sustainable Mobility Solutions Provider" zu entwickeln, verfolgt Kia das Ziel, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und die globale Gesellschaft zu schaffen.



Der Plan des Unternehmens, CO2-neutral zu werden, basiert auf drei zentralen Säulen: "Sustainable Mobility", "Sustainable Planet" und "Sustainable Energy". An diesen Eckpfeilern wird sich Kia orientieren bei seinen Bemühungen, die CO2-Emissionen in allen betrieblichen Bereichen zu reduzieren, von der Beschaffung, Logistik und Produktion über die Nutzung der Fahrzeuge bis zur Abfallentsorgung.



Bis 2045 will das Unternehmen die CO2-Emissionen gegenüber dem Niveau von 2019 um 97 Prozent reduzieren. Um die vollständige CO2-Neutralität im Sinne des Gleichgewichts zwischen dem in die Atmosphäre emittierten und daraus entfernten CO2 zu erreichen, wird Kia darüber hinaus weitere Maßnahmen umsetzen, um die verbleibenden Emissionen auszugleichen.



"Uns geht es nicht nur um das Setzen und Erreichen von Zielen, sondern darum, eine Vision zu schaffen, die andere dazu inspiriert, sich der Bewegung anzuschließen, um der Menschheit zu helfen und die Umwelt zu schützen", sagte Hosung Song, Präsident und CEO von Kia. Entsprechend der Vision, ein Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen zu werden, verpflichte man sich, bis 2045 CO2-Neutralität zu erreichen.



Zum Kia-Ziel gehört unter anderem, ausschließlich aus regenerativen Energien gewonnenen Strom einzusetzen. Das Unternehmen hat daher zusammen mit anderen wichtigen Tochtergesellschaften der Hyundai Motor Group im Juli seinen Beitritt zur RE100-Initiative der Climate Group angekündigt, die eine 100-prozentige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen anstrebt.



Unterdessen fungiert der Concept EV9 bei Kia als ein weiterer Meilenstein, mit dem das Unternehmen seine Ambitionen als Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen unterstreichen will. Die vollelektrische SUV-Studie zeigt ein futuristisches, von der Natur inspiriertes Design und beinhaltet upgecycelte Materialien, die aus im Meer treibenden Kunststoffabfällen entwickelt wurden.

