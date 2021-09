Kia Sportage: Premiere auf der IAA

Kia bringt den neuen Sportage Anfang 2022 in einer speziell für Europa konzipierten Version. Seine reale Weltpremiere feiert das zunächst virtuell enthüllte SUV nächste Woche auf der IAA Mobility in München.



Speziell für Europa: Das bedeutet neben dem knackigen Design der fünften Generation, das scheinbare Gegensätze harmonisch vereinen soll, auch spezielle Antriebe: Erstmals gibt es den Sportage auch als Plug-in-Hybrid, mit einer Systemleistung von 195 kW/265 PS.



Beim Sportage Hybrid kommt auch der beim Plug-in verwendete der 1.6 T-GDI zum Einsatz, zusammen mit dem E-Motor leistet er 169 kW/230 PS. Kombiniert mit 48-Volt-Mildhybrid-Technik steht das Aggregat auch noch in zwei Leistungsvarianten mit 110 kW/150 PS und 132 kW/180 PS zur Wahl. Zudem hat Kia auch noch einen 1,6-Liter-Turbodiesel mit 85 kW/115 PS oder 100 kW/136 PS zu bieten.



Die Dimensionen des neuen Modells haben sich mit 4,52 Meter Länge, 1,87 Meter Breite, 1,65 Meter Höhe und einem Radstand von 2,68 Metern nur wenig verändert. Doch das Raumangebot ist laut Kia deutlich gewachsen. Der Gepäckraum fasst je nach Antriebsvariante bis zu 591 Liter. Wird die dreigeteilte Rückbank komplett umgeklappt, stehen bis zu 1.780 Liter zur Verfügung.



Der koreanische Hersteller verspricht für seinen Neuzugang "ein Hightech-Interieur auf Premium-Niveau sowie modernste Konnektivitätsanwendungen und Assistenzsysteme". Neu sind etwa ein adaptives Fahrwerk und ein "All-Terrain-Mode", der auf rutschigem Untergrund die Traktion erhöht.

