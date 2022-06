Kia Sportage kommt jetzt auch als Hybrid

Den Kia Sportage gibt es ab sofort auch als Vollhybrid. Die Preise starten bei 38.450 Euro für den Fronttriebler, die Allradversion gibt es ab 40.450 Euro. Damit ist bereits mehr als die Hälfte der Kia-Palette elektrifiziert. Drei reine Stromer, fünf Plug-in-Hybride und drei Vollhybride finden sich unter den insgesamt 21 Modellen und Modellvarianten, die die Marke in Deutschland anbietet.



Der neue Sportage Hybrid ist nach dem Plug-in-Hybrid (195 kW/265 PS) die zweitstärkste Variante des Kompakt-SUVs, für den zudem verschiedene Benzin- und Dieselmildhybride zur Wahl stehen. Er mobilisiert 169 kW/230 PS und ist mit Front- oder Allradantrieb sowie in den drei Ausführungen Vision, Spirit und GT-line erhältlich. Die umfassende Serienausstattung beinhaltet unter anderem ein großformatiges Navigationssystem mit den Online-Diensten Kia Connect, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und modernsten Hightech-Helfern wie Autobahnassistent und navigationsbasierter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage.



Das hocheffiziente Antriebssystem des Sportage Hybrid kombiniert einen 132 kW/180 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner mit einem 44-kW-Elektromotor (60 PS) und einer 1,49-kWh-Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Mit seinem Drehmoment von 350 Newtonmeter sprintet der Sportage Hybrid als Fronttriebler in 8,0 Sekunden auf Tempo 100 und verbraucht durchschnittlich 4,9 Liter pro 100 Kilometer.

