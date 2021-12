Kia Sportage in den Startlöchern

Der Kia Sportage wird in der fünften Generation zum ersten Mal in einer speziell für Europa konzipierten Version angeboten. Die Preise starten ab 27.790 Euro inklusive 19 Prozent MwSt zuzüglich Überführungskosten. Der Kia Sportage Plug-in-Hybrid ist abzüglich der Innovationsprämie ab 37.212,50 Euro Brutto erhältlich.



Ab 29. Januar wird die neue Generation des Kompakt-SUVs flächendeckend im Handel stehen, Bestellungen sind dort ab sofort möglich. Die Steckervariante des Kia Sportage folgt dann im April. Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie gilt auch für die Antriebsbatterie.



Der neue Kia Sportage Plug-in Hybrid ist mit einer Gesamtleistung von 195 kW/265 PS die Topmotorisierung des SUVs. Der serienmäßig allradgetriebene Teilzeitstromer kann rein elektrisch bis zu 140 Stundenkilometer schnell fahren und lässt sich in nur einer Stunde und 45 Minuten von 10 auf 100 Prozent aufladen, so der Hersteller.



Die Innovationsprämie beläuft sich beim Kauf eines Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs auf 6.750 Euro (Nettolistenpreis bis 40.000 Euro) bzw. 5.625 Euro (Nettolistenpreis über 40.000 Euro). Sie wird in Höhe eines Betrages von 4.500 Euro bzw. 3.750 Euro für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge als staatlicher Zuschuss und in Höhe von weiteren 2.250 Euro bzw. 1.875 Euro als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des Nettokaufpreises gewährt.



Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme der Innovationsprämie wird durch die auf der Webseite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt.

