Kia Sorento kommt 2022 mit sechs Sitzen

Den Kia Sorento gibt es im Modelljahr 2022 auch als Sechssitzer. Das SUV-Flaggschiff der Marke, das als Plug-in-Hybrid, Vollhybrid und Diesel erhältlich ist, wird bisher wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen angeboten.



Der Plug-in-Hybrid und der Diesel sind nun in der Topversion Platinum statt mit einer durchgehenden Bank optional mit zwei einzelnen Komfortsitzen in der zweiten Reihe erhältlich. Sie lassen sich separat verschieben und neigen, besitzen an der Seite zur Fahrzeugmitte jeweils eine Armauflage und verfügen über eine Sitzheizung.



Eine weitere Neuerung zum Modelljahr 2022: Der Remote-Parkassistent, der den Sorento per Fernbedienung autonom in eine Parklücke hinein- und wieder herausfahren lässt und der bisher nur für den Diesel erhältlich war, ist künftig für alle drei Antriebsvarianten verfügbar (Serie in Platinum). Äußerlich ist der neue Modelljahrgang am neuen Kia-Logo zu erkennen.



Der Einstiegspreis liegt bei 43.490 Euro für den Sorento 2.2 CRDi 2WD Edition 7. Die Preise der Steckervariante starten bei 54.940 Euro für den Sorento Plug-in-Hybrid Vision. Durch Abzug der Förderprämien von insgesamt 5.981,25 Euro reduziert sich dieser Einstiegspreis auf 48.958,75 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1