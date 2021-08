Kia Sorento 1,6 T-GDI Hybrid: Koreanisches Kaliber mit Stecker

In der vierten Modellgeneration bietet Kia sein weltweit mehr als drei Millionen Mal verkauftes SUV-Flaggschiff Sorento erstmals mit Stecker an. Im Team bringen es Benzin- und Elektromotor bis auf eine Systemleistung von 194 kW/265 PS, die den Plug-in-Hybrid an die Spitze der zur Wahl stehenden Motorisierungen Hybrid und Diesel setzt. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich auf ausgiebigen Testfahrten mit dem Sorento von seinen Talenten als Teilzeitstromer, vom Platzangebot und von der technischen Unterstützung im Alltag ein Bild machen können.



Nahezu lautlos, weil rein elektrisch, startet der 4,80 Meter lange und 1,90 breite Fünftürer von seinem nächtlichen Parkplatz und gleitet hinaus in den morgendlichen Stadtverkehr. Manch erstaunter Blick der Passanten folgt dem kraftvoll wuchtigen Mittelklasse-SUV vom Bordstein aus. Da hätte man doch angesichts des optischen Auftritts einen ganz anderen Motorsound erwartet.



Bei gefühlvoll-behutsamer Fahrweise liegt die rein elektrische Reichweite des immerhin knapp zwei Tonnen schweren Teilzeit-Stromers tatsächlich bei den von Kia versprochenen und nach WLTP berechneten 57 Kilometern E-Reichweite. Das reicht für emissionsfreie Pendelfahrten oder kurze Strecken in der Stadt allemal aus. Ist der Akku vollgeladen, beschleunigt der Koreaner binnen 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und lässt an der Ampel einen windschnittigeren Zeitgenossen auch schon mal hinterher schauen.



Bei flotter Fahrt übernimmt der Benziner natürlich schnell und ab 4.000 U/min auch deutlich vernehmbar das Kommando. Der Boost-Effekt des Elektromotors sorgt bei flott durchfahrenen Kurven für weitestgehend schwankfreien Fahrspaß und bei Überholmanövern für ganz passablen Nachdruck. Auf der Autobahn sind 193 km/h Spitze eher statistisch von Bedeutung. Angepasstes, moderates Fahren quittiert der Benziner in Kombination mit dem Allradantrieb und der sanft und unmerklich schaltenden Sechsgang-Automatik mit einem Verbrauch von etwas über sieben Litern. Wahrlich kein schlechter Wert für diesen Koloss.



Auf Wunsch finden im schön und hochwertig eingerichteten Innenraum unter einem Panorama-Schiebedach sogar sieben Passagiere Platz. Es sitzt sich gut auf bequemen, mit hochwertiger und wohl duftender Tierhaut bezogenen Sitzen. In der Top Ausstattung Platinum des Testwagens sorgen die serienmäßige elektrische Sitzeinstellung mit ihrer Memory-Funktion - allerdings nur links vorne - für bequemes Ein- und Aussteigen und die 4-Wege-Lendenwirbelstütze für eine angenehme Unterstützung auf längeren Fahrten. Sitzlüftung für die vorderen Plätze bringt Platinum ebenfalls aufpreisfrei mit.



Für das Gepäck warten hinter einer mit 79 Zentimeter recht hohen Ladekante beim Fünfsitzer 898 bis zu üppigen 2.077 Liter Volumen. Steht man nach dem Einkauf wie üblich mal wieder mit vollen Händen hinter dem Fahrzeug, öffnet sich die - in der Ausstattungslinie Platinum serienmäßig - elektrisch angetriebene Heckklappe praktischerweise automatisch. In Vergleich zu den "normal" angetriebenen Versionen bietet der Sorento Plug-in-Hybrid ein fast identisches Platzangebot, da sich die Batterien unter den beiden Vordersitzen befinden. Der Akku lässt sich mit dem serienmäßigen Typ 2-Ladeanschluss (3,3 kW) an einer 240-Volt-Ladestation binnen 205 Minuten von 15 auf 95 Prozent aufladen.



An Multimedia packen die Koreaner in die Ausstattungslinie Platinum alles, was für den Sorento verfügbar ist. Dazu gehört neben einem Radio mit DAB+-Empfang, einer BluetoothFreisprecheinrichtung und einer Sprachsteuerung auch ein Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinformationen. Über die UVO Connect-App können via Smartphone Statusinformationen des Fahrzeugs abgefragt sowie das Laden gestartet, gestoppt und kontrolliert werden.



Für überraschende Fahrsituationen hält der Sorento zuverlässige Lösungen parat. Ein Spurhalteassistent warnt bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn visuell und akustisch und lenkt gleichzeitig erfreulich behutsam und nicht so ruppig wie mancher Mitbewerber, um das Fahrzeug in der Spur zu halten. Als sehr hilfreich erweist sich der aktive Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, der bei Setzen des Blinkers das jeweilige Kamerabild links oder rechts im Instrumentendisplay abbildet. Wer dennoch und trotz aller Warnungen ansetzt, die Fahrspur zu wechseln, wird durch Lenk - und Bremseingriff daran gehindert.



Einen ersten Schritt zum autonomischen Fahren bietet der Autobahnassistent, der auf Wunsch auf langen Strecken das Lenken, Beschleunigen und Bremsen übernimmt. Das System kann erfreulicherweise Tempolimits, die das Navigationssystem registriert, automatisch mit einbeziehen. Der Frontkollisionsassistent erkennt kamera- und radargestützt die Gefahr querender Fußgänger und Radfahrer eher, als es der Fahrer je könnte und löst nach erfolgloser Warnung eigenständig eine Notbremsung aus. Das Rundherum-Sorglos-Paket von Kia runden Insassenalarm und Ausstiegsassistent ab, die verhindern, dass man Kinder oder Hunde im Auto vergisst und dass man beim Verlassen des Fahrzeugs ein von hinten herannahendes Auto oder Fahrrad übersieht.



Wie die Optik ist der für den Sorento Plug-in-Hybrid Platinum angegebene Preis von ab 61.940 Euro wuchtig und premiumverdächtig. Legt man Wert auf die Metallic-Lackierung Mineral Blue (720 Euro) und das Glaspanoramadach (990 Euro), summiert sich der Endpreis wie der für den Testwagen auf 63.650 Euro. Doch der lässt sich per Innovationsprämie und Avas-Förderung immerhin noch um 7.250 Euro reduzieren.



Solveig Grewe / mid



Technische Daten Kia Sorento 1,6 T-GDI Hybrid Platinum:



- Länge / Breite / Höhe: 4,81 / 1,90 / 1,70 Meter



- Motor: Vierzylinder-Benziner



- Hubraum: 1.598 ccm



- Leistung: 132 kW/180 PS



- max. Drehmoment: 265 Nm



- Leistung Elektromotor: 44 kw/ 60PS



- max. Drehmoment: 264 Nm



- Hybridbatterie: Lithium-Ionen-Polymer



- Systemleistung: 194 kW/ 265 PS



- max. Drehmoment: 350 Nm



- Sechsgang-Automatik



- 0 bis 100 km/h : 8,7 Sekunden



- Spitze: 193 km/h



- Normverbrauch: 6,2 l/100km



- Preis: ab 61.940 Euro



- Preis des Testwagens: 63.650 Euro

