Kia-Palette empfängt Software-Updates "Over the Air"

Kia-Fahrer können die Software ihrer Fahrzeuge jetzt noch schneller und bequemer aktualisieren: Die Marke bietet ab sofort für alle Kia-Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2022 "Over the Air"-Updates (OTA) an, vorausgesetzt, sie sind mit dem Kia-Navigationssystem ausgestattet und das Telematiksystem Kia Connect ist aktiviert.



Die OTA-Funktionalität schafft einen einfachen Zugang zu Updates für das Navigationssystem und die Haupteinheit (Head Unit) des Fahrzeugs und behebt eventuelle Softwarefehler. Sie ermöglicht den Fernzugriff auf Navigations-, Infotainment- und Komfort-Updates, die dann drahtlos zum Fahrzeug übertragen werden. Die OTA-Technologie bietet nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern spart auch Zeit, da die Systeme automatisch auf dem neuesten Stand gehalten werden, ohne dass die Kunden Maßnahmen ergreifen müssen.



Das erste OTA-Update von Kia, das derzeit ausgerollt wird, bietet eine Reihe spezifischer Verbesserungen. Dazu gehören ein neues ECO-Designthema für Elektromodelle, das bisher nur für den Kia EV6 verfügbar war, neue "Sounds of Nature"-Klangkulissen sowie Verbesserungen bei der Einstellung der Klimaanlage und der Klimatisierungsfunktionen der Sitze (jeweils ausstattungsabhängig).

