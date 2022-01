Kia Niro: Zweite Generation startet Mitte 2022

"Klassenbestwerte bei Innenraum und Stauraum" soll laut Kia die zweite Generation des Niro bieten. Das Crossover-SUV basiert auf einer größeren Karosserie. Sein Innenraum im Stil von Sportage und EV6 soll ein minimalistisches, avantgardistisches Ambiente schaffen. Und auch das Außendesign weckt deutliche Assoziationen an die aktuelle Kia-Modellpalette.



So wird das typische Tiger-Gesicht für den neuen Niro weiterentwickelt, es erstreckt sich unterhalb der Motorhaube über die gesamte Breite des Frontstoßfängers. "Die breiten Aero-C-Säulen, die auch zur Optimierung des Luftstroms beitragen, gehen am Heck in die bumerangförmigen Rückleuchten über", so Kia.



Beim Antrieb setzen die Koreaner auf Strom. Angeboten wird der Crossover ab Mitte 2022 zunächst als 141 PS starker Hybrid, die Versionen mit Plug-in-Hybrid und reinem Stromantrieb sollen etwas später folgen.

