Kia macht Appetit auf den Sportage

Kia will mit dem neuen Sportage neue Maßstäbe setzen. Die Südkoreaner werden die fünfte Generation des SUV im Juli 2021 vorstellen, eine speziell auf den europäischen Markt zugeschnittene Version des Sportage wird im September präsentiert. Als Appetizer hat der Autobauer jetzt erste Bilder des neuen Sportage veröffentlicht.



Die im Frühjahr vorgestellte neue Kia-Designsprache "Opposites United" (Vereinte Gegensätze) prägt die Optik und den Charakter des neuen Kia Sportage.



Zu den auffallenden neuen Details gehören scharfe Charakterlinien, die die Oberflächen strukturieren, die Front wartet mit einer schwarzen Kühlergrillgrafik, die sich über die ganze Breite des "Gesichts" zieht, auf. Am Heck fallen die Schulterlinien ab und münden in schlanke Tagfahrleuchten, die das neue Kia-Logo und den Sportage-Schriftzug flankieren.

