Kia Flex: Auto-Abo für individuelle Mobilitätsbedürfnisse

Wer einen Neuwagen sucht und zugleich großen Wert auf Flexibilität legt, dem bietet der koreanische Automobilhersteller Kia mit "Kia Flex" eine Alternative zu Kauf und Leasing. Der neue Abo-Service, den Kia gemeinsam mit dem Auto-Abo-Pionier Fleetpool realisiert, umfasst schon zum Auftakt eine breite Modellpalette inklusive elektrifizierter Fahrzeuge und soll kontinuierlich erweitert werden.



Auf der Website flex.kia.de lassen sich die Autos schnell und bequem auswählen und abonnieren, wobei je nach individuellem Mobilitätsbedürfnis zwischen Abo-Laufzeiten von 18, 12 und 6 Monaten gewählt werden kann. Die feste Monatsrate ist ein All-inclusive-Tarif, der bis auf das Tanken oder Laden alle Kosten von der Kfz-Steuer über Versicherungen bis zur Wartung abdeckt. Mit dem Ablauf des Abonnements endet der Vertrag automatisch.



"Auf unserem Weg vom reinen Automobilhersteller zu einem Anbieter nachhaltiger und zukunftsweisender Mobilitätslösungen ist unser neuer Abo-Service 'Kia Flex' ein wichtiger Schritt", sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. Viele Autofahrer würden nach flexiblen Mobilitätsangeboten suchen, die sie bei Bedarf bequem nutzen können.



"Mit 'Kia Flex' bieten wir diesen überwiegend jüngeren Kunden ein maßgeschneidertes Rundum-sorglos-Paket mit voller Kostentransparenz, das sich komplett online buchen lässt und, unterstützt durch unser Händler- und Servicenetzwerk, flächendeckend verfügbar ist." betont Thomas Djuren. Auch für Kunden, die ein Fahrzeug gern einmal über einen längeren Zeitraum ausprobieren möchten, sei 'Kia Flex' eine ideale Lösung.



Das verfügbare Fahrzeugangebot reicht von den Kleinwagen Rio und Stonic über den Crossover Niro EV und die komplette Kompaktwagen-Familie Ceed bis zum Kompakt-SUV Sportage. Neben den verschiedenen Fahrzeugen und Abo-Laufzeiten können die Kunden zwischen unterschiedlichen Jahreslaufleistungen von 10.000 bis 30.000 Kilometern wählen. Die monatlichen Raten für ein 12-Monats-Abo mit 10.000 Kilometern pro Jahr starten bei 359 Euro für den Kia Rio und betragen zum Beispiel beim Niro EV Vision 529 Euro. Anders als bei vielen Leasingverträgen gibt es weder eine Anzahlung noch eine Schlussrate.



Durch die Monatsraten sind alle Kosten außer für Kraftstoff bzw. Strom und Betriebsstoffe wie Motoröl oder Kühlflüssigkeit abgedeckt. Sie beinhalten unter anderem auch eine jahreszeitgerechte Bereifung sowie einen Fahrzeugcheck vor der Rückgabe.



Nach der Auswahl eines Kia-Modells und der gewünschten Konditionen lässt sich die Buchung in wenigen Minuten erledigen. Sobald sich der Nutzer registriert oder - im Fall eines schon bestehenden Profils - angemeldet hat, kann er die erforderlichen Dokumente hochladen, ehe im letzten Schritt der Abo-Vertrag online abgeschlossen wird. Auf Wunsch können sich die Kunden ihren Abo-Kia gegen Aufpreis auch direkt vor die Haustür liefern lassen.



Wer einen Kia abonnieren möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein, einen Führerschein Klasse B besitzen, über einen Wohnsitz in Deutschland und eine Bankverbindung in einem EU-Mitgliedsland verfügen sowie eine positive Bonitätsauskunft vorweisen. Fahren dürfen das abonnierte Fahrzeug außer dem Vertragspartner auch Familienangehörige ersten Grades und im Haushalt lebende Personen mit einem Mindestalter von 21 Jahren.

