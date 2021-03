  Kia EV6 steht für Design der Zukunft

Mit dem Elektroauto EV6 will Kia zeigen, wo mit dem Design die Reise hingeht. Nun veröffentlicht der koreanische Fahrzeughersteller Bilder des neuen Stromers. Gestaltet wurde der EV6 nach der neuen Design-Philosophie "Opposites United" - "Vereinte Gegensätze".



Inspiriert ist die Design-Philosophie von den Gegensätzen, die sich in der Natur und im Menschsein finden. Im Mittelpunkt steht dabei eine neue optische Identität, die mit kontrastierenden Kombinationen von scharf gezeichneten Stilelementen und plastischen Formen positive Kräfte und natürliche Energie hervorrufen soll. Der EV6 basiert auf der neuen Elektroplattform der Marke (Electric-Global Modular Platform, E-GMP).



"Als erstes reines Elektromodell von Kia ist der EV6 ein Musterbeispiel für ein progressives, den Menschen in den Mittelpunkt stellendes Design kombiniert mit elektrischer Antriebskraft", sagt Karim Habib, Chefdesigner von Kia. "Unser Ziel war es, mit dem EV6 ein unverwechselbares, wirkungsvolles Design zu kreieren, indem wir ausgefeilte Hightech-Elemente mit puren und großzügigen Volumen kombinieren, während wir zugleich den einzigartigen Raum eines futuristischen Elektrofahrzeugs bieten."



Passend dazu nennt Kia vier Grundsätze:



"Joy for Reason" - "Freude aus Vernunft" konzentriert sich auf die Atmosphäre und das Ambiente der Kia-Fahrzeuge. Künftige Designs werden das Emotionale mit dem Rationalen verschmelzen und dadurch Fahrzeuge schaffen, die die Insassen entspannen und inspirieren und so deren Stimmung beeinflussen. Auswirken wird sich diese Designsäule auch in der Verwendung neuer organischer Materialien sowie mutigerer Farben, die ein Gefühl von Jugendlichkeit und Spielfreude vermitteln.



"Power to Progress" - "Kraft zum Fortschritt" knüpft an die aktuellen Designstärken der Marke an. Durch die Nutzung und den Ausbau der Fähigkeiten und Kompetenzen, die in der jüngsten Ära des designorientierten Wandels der Marke erlernt wurden, sollen sich die Designs und Layouts der Kia-Produkte weiterentwickeln.



"Technology for Life" - "Technologie zum Leben" greift neue Technologien und Innovationen auf, um positive Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine zu fördern. Die künftigen Fahrzeuge der Marke sollen durch Design und Innovation sowie Fortschritte bei der Beleuchtung, der Atmosphäre und der Konnektivität ein neuartiges Nutzererlebnis (UX) bieten.



"Tension for Serenity" - "Spannung für Ausgeglichenheit" soll die Spannung zwischen entgegengesetzten Kräften und kreativen Kontrasten hervorrufen und das gestalterische Gleichgewicht, das durch zwei gegensätzliche Kräfte entsteht, erkennen. Diese Säule liefert Designkonzepte, die scharf gezeichnete, hochtechnische Details nutzen, um Oberflächenspannung zu erzeugen - und die eine harmonisierte, zukunftsorientierte Designvision verwirklichen.