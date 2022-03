Kia EV6 ist europäisches "Auto des Jahres 2022"

Hohe Auszeichnung für den Kia EV6: Das Elektro-Crossover wurde jetzt zum europäischen "Car of the Year 2022" gewählt. Eine 59-köpfige Jury, bestehend aus Automobiljournalisten aus 22 europäischen Ländern, wählte ihn aus mehr als 60 im Jahr 2021 gestarteten Modellen zum Gesamtsieger. "Damit trägt erstmals ein koreanisches Fahrzeug den Titel", heißt es stolz bei Kia.



In die Longlist hatten es sieben Finalisten geschafft: Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq iV, Cupra Born, Renault Megane E-Tech und Peugeot 308. Dass sechs der Modelle Elektrofahrzeuge sind, unterstreicht die wachsende Bedeutung der Stromer beim Übergang zur Zukunftsmobilität.



"Es ist eine große Ehre, mit dem EV6 die Wahl zum europäischen 'Car of the Year 2022' gewonnen zu haben", sagte Jason Jeong, Präsident von Kia Europe. "Er ist der erste Kia, der diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält." Der EV6 sei "eine bahnbrechende Entwicklung. Er wurde von Anfang an so konzipiert, dass Elektromobilität Spaß macht und dass sie bequem und zugänglich ist, indem sie eine beeindruckende Reichweite, ultraschnelles Laden, einen geräumigen Hightech-Innenraum und ein wirklich bereicherndes Fahrerlebnis kombiniert".



Auf dem zweiten Platz landete der Renault Megane E-Tech, auf dem dritten der Hyundai Ioniq 5, der die selbe Technik verwendet wie der Erstplatzierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1