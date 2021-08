Kia EV6 erhält Carbon-Trust-Zertifikat

Ausgezeichnet: Der neue Stromer Kia EV6 hat als erstes Fahrzeug einer koreanischen Marke von der Umweltschutzorganisation Carbon Trust die Zertifizierung seines CO2-Fußabdrucks und das Treibhausgasbilanz-Label "CO2 Measured" erhalten.



Bei dem ersten ausschließlich für den Batterieantrieb konzipierten Kia-Modell hat das Unternehmen größten Wert darauf gelegt, neben emissionsfreier Mobilität auch den CO2-Fußabdruck während des gesamten Lebenszyklus zu reduzieren, von der Rohstoff- und Teilebeschaffung über Montage, Vertrieb und Nutzung des Fahrzeugs bis zu dessen Recycling.



Der Carbon Trust ist ein unabhängiger, kompetenter Partner von führenden Organisationen rund um den Globus. Er berät Unternehmen hinsichtlich ihrer Möglichkeiten in einer nachhaltigen, CO2-armen Welt und misst und zertifiziert den ökologischen Fußabdruck von Organisationen, Lieferketten und Produkten.



Die Treibhausgasbilanz des Kia EV6 wurde auf Basis des international anerkannten Standards PAS 2050 ermittelt. Die Produktbewertung des Carbon Trust umfasst die Emissionen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zum Ende der Lebensdauer des Produkts und wird in CO2-Äquivalenten (CO2e) gemessen. Das Carbon-Trust-Siegel "CO2 Measured" bestätigt die Genauigkeit dieser Messungen und liefert den Kunden unabhängig geprüfte Informationen über die mit ihrem Kauf verbundenen CO2-Emissionen, so der Hersteller.



Die Koreaner haben mit der Langfriststrategie "Plan S" die Elektrifizierung in den Mittelpunkt gestellt und den Grundstein für eine vollständige E-Produktpalette gelegt. Der EV6 ist das erste von elf neuen batteriebetriebenen Modellen, die Kia bis 2026 einführen wird. Das Unternehmen erhielt bereits 2019 die Zertifizierung nach der Energiemanagement-Norm ISO 50001 und beantragte unlängst die Mitgliedschaft in der Klimainitiative RE100, die sich eine 100-prozentige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen zum Ziel gesetzt hat.

