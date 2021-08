Kia elektrifiziert die IAA Mobility

Kia präsentiert das Weltdebüt des neuen Kia Sportage Plug-in Hybrid und das Europadebüt des Kia EV6 auf der IAA Mobility 2021. Während der Publikumstage vom 7. bis 12. September finden die Besucher den Kia-Stand auf dem Odeonsplatz in München. Dort haben sie die Möglichkeit, die neuen Modelle mithilfe virtueller Realität genauer kennenzulernen und auch ganz real in ihnen Platz zu nehmen.



Sein Weltdebüt gibt dort der Sportage Plug-in Hybrid, mit dem die Marke zugleich erstmals eine speziell für den europäischen Markt konzipierte Karosserievariante des SUVs präsentiert. Zielgruppe sind Kunden, die von den praktischen Qualitäten und der optischen Präsenz dieses SUVs begeistert sind, die zugleich aber alltägliche Strecken überwiegend elektrisch absolvieren möchten. Der Teilzeitstromer kombiniert einen 1,6-Liter-Turbobenziner (1.6 T-GDI) mit einem 66,9-kW-Elektromotor und einer 13,8-kWh-Batterie.



Auch der Kia EV6, das erste ausschließlich für den Batterieantrieb entwickelte Fahrzeug der Marke, feiert an der Isar Premiere. Auf der IAA Mobility wird er zum ersten Mal in Europa der Öffentlichkeit gezeigt. Der Stromer verkörpert die neue Ausrichtung von Kia hin zu nachhaltiger, innovativer Mobilität. Das Ziel bei der Entwicklung dieses Hightech-Fahrzeugs war, die vermeintlichen Hindernisse zu beseitigen, die viele vom Umstieg auf ein Elektroauto abhalten. So bietet der neue E-Crossover eine Reichweite von bis zu 528 Kilometern (je nach Ausführung), lässt sich an 800-Volt-Stationen in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen und verfügt über ein großzügiges Interieur sowie einen 520-Liter-Gepäckraum, so der Hersteller.



Die Öffnungszeiten sind: 7. September 14 bis 20 Uhr, 8. bis 11. September 10 bis 20 Uhr, 12. September 10 bis 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1