Kia Charge: Stromtanken für zu Hause

Kia lädt weiter auf: Mit Kia Charge will der Autobauer künftig die gesamte Bandbreite des Stromtankens abdecken. Denn Kia bietet ab sofort in Kooperation mit dem Unternehmen Allego verschiedene Wallbox-Pakete für das Laden zu Hause an. Bereits zuvor konnten die Kunden mit dem Ladeservice 98 Prozent aller öffentlichen Ladestationen in Deutschland nutzen, darüber hinaus steht ihnen bei Reisen das Schnellladenetzwerk von Ionity zur Verfügung.



Die Pakete für das eigene Heim sind Komplettlösungen und richten sich primär an Privatkunden. Inbegriffen sind neben der jeweiligen Box mit integriertem 5-Meter-Ladekabel unter anderem die Basisinstallation und ein Rund-um-die-Uhr-Kundenservice inklusive Wartung vor Ort, falls nötig. Hinzu kommen je nach Paket vielfältige Servicefunktionen wie die Cloud-Vernetzung via SIM-Karte, die ein komfortables Management der Ladestation sowie Over-the-Air-Updates ermöglicht, ein RFID-Kartenlesegerät, das die Station gegen unbefugte Benutzung sichert, oder eine eichrechtskonforme Wallbox, die auch Fahrern von Firmenwagen einen sicheren Nachweis über die Stromkosten ermöglicht. Diese Stromkosten werden dann in der Kia-Charge-Abrechnung neben den Kosten für die Nutzung der öffentlichen Ladesäulen und des Ionity-Netzwerks transparent und übersichtlich dargestellt.



Zur Wahl stehen vier Wallbox-Pakete. Die Einstiegsversion Kia Charge Ecoline für einphasiges Laden von 3,6 bis 7,4 kW Leistung ist zugeschnitten auf Nutzer, die ihr Fahrzeug nicht regelmäßig nutzen und nicht die maximale Ladeleistung benötigen.

Die Version Kia Charge Ecoline Connect richtet sich an Kunden, die auf eine hohe Ladeleistung und ein komfortables Lademanagement Wert legen, die aber keine eichrechtskonforme Wallbox benötigen. Die dreiphasige Box mit bis zu 11 kW Leistung besitzt eine SIM-Karte für die Cloud-Verbindung (Datentarif für mobile Konnektivität inklusive) und gewährleistet durch Over-the-Air-Updates, dass die Systemsoftware stets auf dem aktuellsten Stand ist.



Die Topversion unter den neuen Wallbox-Paketen ist die Kia Charge Proline Business, die ab Anfang 2022 verfügbar ist und in zwei Leistungsvarianten mit 11 kW oder 22 kW angeboten wird. Die Ladestation ist durch ein RFID-Kartenlesegerät gesichert, lässt sich aber auch mit mehreren Elektroautofahrern nutzen, zum Beispiel mit Stellplatznachbarn. In dem Fall meldet sich jeder Nutzer mit seiner eigenen RFID-Karte an. Da die Box über einen geeichten Stromzähler verfügt, können alle Nutzer rechtskonforme Abrechnungen ihrer Stromkosten erhalten. Die Station ist mit einem 3,5-Zoll-Farbdisplay ausgestattet, das beim Ladevorgang die Daten anzeigt.



Die Preise für die Komplettpakete inklusive Wallbox, Basisinstallation, Service und Wartung starten bei 1.784 Euro für die Kia Charge Ecoline. Die Ecoline Connect kostet 2.171 Euro, die Proline Business mit 11 kW 2.909 Euro und mit 22 kW 3.018 Euro. Bei diesen Wallboxen ist zudem das Ladepunktmanagement mit inbegriffen. Das Service- und Wartungspaket, das auch die Kosten für den Datentarif beinhaltet, hat eine Laufzeit von zwei Jahren und kann optional verlängert werden.

