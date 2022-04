KI im Hybrid-Hypercar von Peugeot

Künstliche Intelligenz (KI) ist der Turbolader neuer Technologien. Peugeot Sport hat nun eine mehrjährige Partnerschaft mit dem weltweit führenden Unternehmen für digitale Transformation, Capgemini, unterzeichnet und wird das Team des Peugeot 9X8 in der FIA World Endurance Championship (WEC) mit fortschrittlichen digitalen Tools ausstatten.



Peugeot Sport kehrt in diesem Sommer in den Langstrecken-Rennsport zurück und will die Expertise von Capgemini in den Bereichen Daten und KI-Anwendungen nutzen, um die Leistung seines Hybrid-Hypercars sowohl im Simulator als auch auf der Rennstrecke weiter zu verbessern.



Die Zusammenführung der Kapazitäten von Peugeot Sport und den digitalen Tools von Capgemini sollen zukünftig den Ingenieuren ermöglichen, Fahrern und Mechanikern des Teams, ihr Verständnis für den Peugeot 9X8 zu vertiefen und gleichzeitig das Wettbewerbspotenzial zu steigern. Die Software-Entwicklung wird zu einem Schlüsselfaktor, da die Hardware-Spezifikation des Fahrzeugs für einen Zeitraum von vier Jahren gemäß den Hypercar-Regularien der FIA World Endurance Championship eingefroren wird.



Bei Peugeot Sport befindet man sich in einer entscheidenden Phase der Fahrzeugentwicklung. Die grundlegende technologische Unterstützung ist bezeichnend dafür, wie sich der Rennsport weiterentwickelt. So werden beispielsweise die spezifischen Berechnungsmöglichkeiten, Algorithmen und die künstliche Intelligenz von Capgemini die im Sport und in der Automobilindustrie entwickelte Software ergänzen.



Damit soll ein immer präziseres Energiemanagement bei der Beschleunigung und in der Regenerationsphase (die laut den Regularien auf 200 kW begrenzt ist), zwei entscheidende Parameter für Leistung und Zuverlässigkeit, ermöglicht werden. Die Verbesserungen, die Peugeot Sport und Capgemini zur Leistungssteigerung des neuen Hypercars in der FIA World Endurance Championship eingeführt haben, sollen auch den Straßenfahrzeugen der Marke Peugeot zugutekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1