Keine Vignette: Die häufigsten Ausreden

Wer in den Urlaub fährt, sollte sich darauf vorbereiten. Dazu gehört es zum Beispiel auch, sich eine Vignette zu besorgen. Denn wer ohne Vignette erwischt wird, braucht nicht lange nach Ausreden zu suchen. Die Strafen sind happig, es wird eine Ersatzmaut in Höhe von 120 Euro oder ein Bußgeld ab 300 Euro fällig.



2020 wurden - pandemiebedingt - knapp 30.000 weniger Vignettensünder erwischt. Von den insgesamt 192.400 kamen 30.3 Prozent, also rund 58.300 der Fahrzeuge, aus Deutschland. Im Jahr 2019 waren es noch 36 Prozent.



In Österreich entlocken Klassiker wie "mein Hund hat das Pickerl gefressen", "die Vignette ist in der Handtasche meiner Frau", "die Vignette war als Geschenk auf eine Weinflasche geklebt" oder "die Kinder haben beim Spielen die Vignette zerstört" den Kontrolleuren nicht mal mehr ein müdes Lächeln.



Die Top-Ten der Ausreden:



- Ich habe nichts von der Vignettenpflicht in Österreich gewusst

- Ich habe nicht gewusst, wo man sich eine Vignette kaufen kann

- Das Navi hat mich auf die Autobahn gelotst

- Es ist umständlich, eine 10-Tages-Vignette von der Windschutzscheibe abzulösen

- Ich muss schnell ins Krankenhaus

- Ich habe keine Vertriebsstelle gefunden

- Ich habe keine Vignette an der Vertriebsstelle erhalten

- Ich habe die Vignettenpflicht-Schilder nicht gesehen

- Das ist nicht mein Auto

- Ich habe ja eh die Sondermautstrecke bezahlt



Weil das alles nichts hilft, sollten Autofahrer laut ADAC unbedingt eine Vignette kaufen. Der Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt 92,50 Euro, für zwei Monate 27,80 Euro und das 10-Tages-Pickerl kostet 9,50 Euro. Motorradfahrer müssen für die Jahresvignette 36,70 Euro, für die Zwei-Monats-Vignette 13,90 Euro und die Zehn-Tages-Vignette 5,50 Euro bezahlen. Wer häufiger nach Österreich reist, kauft in der Regel eine Jahresvignette. Diese lohnt sich für Vielfahrer erst ab August nicht mehr. Die Zeit von August bis Ende November können sie mit zwei Zwei-Monats-Vignetten überbrücken.

