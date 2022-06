Frankfurt. Elektrische Tretroller benötigen eine Kfz-Versicherung, um am Straßenverkehr teilnehmen zu können. Aber: Lässt sich etwa nach einem Unfall mit Sachschaden der Verursacher nicht ermitteln, kann anders als bei einem Auto nicht der Halter verschuldensunabhängig in Haftung genommen werden. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main.

Im konkreten Fall ging es um einen Autobesitzer, dessen geparktes Fahrzeug durch einen E-Scooter beschädigt wurde. Da allerdings der dafür verantwortliche Fahrer nicht ermittelt werden konnte, wollte der Autobesitzer nun den Schaden von der Versicherung des Roller-Eigentümers ersetzt bekommen. Der müsse im Zweifelsfall wie ein Kraftfahrzeughalter im Zweifel haften. Denn trotz der Begrenzung der Geschwindigkeit handelte es sich bei so einem Scooter um ein Fahrzeug, das besonders verkehrsgefährdend sei, argumentierte der Geschädigte.

Mit der Sache zog der Autobesitzer vor Gericht, hatte aber keinen Erfolg. Die Klage wurde abgewiesen. Bei E-Scootern gebe es keine vergleichbare Halterhaftung. Es handelt sich demnach bei einem E-Tretroller zwar um ein Kraftfahrzeug. Für solche Elektrokleinstfahrzeuge hat der Gesetzgeber demnach keine Halterhaftung vorgesehen. tmn