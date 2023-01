Kawasaki präsentiert Neuheiten auf Messen

Der Motorradhersteller Kawasaki nutzt im Frühjahr 2023 die Messelandschaft Deutschlands, um seine Neuheiten und Produkte für die kommende Saison zu präsentieren. Es ist die erste Post-Pandemie Messe-Saison, die ohne Einschränkungen und Hygienekonzepte stattfinden kann.



Bei den Hamburger Motorrad Tagen (HMT) vom 10. bis 12. Februar im Messegelände der Hansestadt ist Kawasaki vertreten. Zeitgleich zu den HMT findet am gleichen Wochenende die Motorradmesse in Leipzig statt. Auch dort nehmen die Japaner über einen offiziellen Vertragspartner teil.



Zwei Wochen später, vom 24. bis 26. Februar, findet die IMOT erstmalig auf dem Messegelände München Riem statt und hier ist Kawasaki Deutschland vor Ort. Eine Woche später geht es in den Westfalenhallen in Dortmund weiter, dort ist der Termin für den 2. bis 5. März angesetzt.



Die Japaner werden auch auf weiteren Lokalmessen zu finden sein, wo Vertragspartner und Händler das "Team Green" vertreten werden.



Messe-Termine Kawasaki Deutschland:



10. - 12. Feb: Hamburg (HMT)

10. - 12. Feb: Leipzig *)

24. - 26. Feb: München

02. - 05. Mär: Dortmund



*) Betreuung durch offiziellen Kawasaki Vertragspartner

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1